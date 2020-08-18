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عكس سير ومطبات محدثة وإتلاف للرصيف.. مخالفات تربك أهالي "مخطط القاع"

ناشدوا ذوي العلاقة ضرورة الوقوف على الموقع وإنهاء معاناتهم

ناشد أهالي طريق العين بمخطط القاع جنوب الطائف، التابع لمركز قياء، الجهات ذات العلاقة الوقوف على معاناة أهالي الحي المتكررة بسبب إتلاف الممتلكات العامة، وذلك رغم الشكاوى التي رفعوها.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": "أصبحنا نخشى على أطفالنا وعلى أنفسنا أثناء عبور الطريق بسبب عكس السير الواقع في الطريق لتجنب المطبات المحدثة التي وُضعت من بعض أصحاب المنازل بطريقة عشوائية، أضرت بالمركبات".

وتابعوا: "قام بعض الأشخاص بتكسير الرصيف الفاصل بين الطريقين لسهولة دخولهم للطريق الآخر، وأحيانًا يستخدمونه في عكس السير بعد استخدامهم الطريق الآخر للهروب من المطبات، ومنها الدخول عبر الفتحة المحدثة في الرصيف".

واختتموا حديثهم مناشدين الجهة ذات العلاقة ضرورة الوقوف على الموقع، ومشاهدة التشويه البصري المحدث فيه، إضافة إلى مخالفات رمي النفايات في الحي، وما تسببه من روائح كريهة.

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عكس سير ومطبات محدثة وإتلاف للرصيف.. مخالفات تربك أهالي "مخطط القاع"
سبق

ناشد أهالي طريق العين بمخطط القاع جنوب الطائف، التابع لمركز قياء، الجهات ذات العلاقة الوقوف على معاناة أهالي الحي المتكررة بسبب إتلاف الممتلكات العامة، وذلك رغم الشكاوى التي رفعوها.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": "أصبحنا نخشى على أطفالنا وعلى أنفسنا أثناء عبور الطريق بسبب عكس السير الواقع في الطريق لتجنب المطبات المحدثة التي وُضعت من بعض أصحاب المنازل بطريقة عشوائية، أضرت بالمركبات".

وتابعوا: "قام بعض الأشخاص بتكسير الرصيف الفاصل بين الطريقين لسهولة دخولهم للطريق الآخر، وأحيانًا يستخدمونه في عكس السير بعد استخدامهم الطريق الآخر للهروب من المطبات، ومنها الدخول عبر الفتحة المحدثة في الرصيف".

واختتموا حديثهم مناشدين الجهة ذات العلاقة ضرورة الوقوف على الموقع، ومشاهدة التشويه البصري المحدث فيه، إضافة إلى مخالفات رمي النفايات في الحي، وما تسببه من روائح كريهة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:25 PM

عكس سير ومطبات محدثة وإتلاف للرصيف.. مخالفات تربك أهالي "مخطط القاع"

ناشدوا ذوي العلاقة ضرورة الوقوف على الموقع وإنهاء معاناتهم

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أحمد العبدالله - الطائف
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ناشد أهالي طريق العين بمخطط القاع جنوب الطائف، التابع لمركز قياء، الجهات ذات العلاقة الوقوف على معاناة أهالي الحي المتكررة بسبب إتلاف الممتلكات العامة، وذلك رغم الشكاوى التي رفعوها.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": "أصبحنا نخشى على أطفالنا وعلى أنفسنا أثناء عبور الطريق بسبب عكس السير الواقع في الطريق لتجنب المطبات المحدثة التي وُضعت من بعض أصحاب المنازل بطريقة عشوائية، أضرت بالمركبات".

وتابعوا: "قام بعض الأشخاص بتكسير الرصيف الفاصل بين الطريقين لسهولة دخولهم للطريق الآخر، وأحيانًا يستخدمونه في عكس السير بعد استخدامهم الطريق الآخر للهروب من المطبات، ومنها الدخول عبر الفتحة المحدثة في الرصيف".

واختتموا حديثهم مناشدين الجهة ذات العلاقة ضرورة الوقوف على الموقع، ومشاهدة التشويه البصري المحدث فيه، إضافة إلى مخالفات رمي النفايات في الحي، وما تسببه من روائح كريهة.

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