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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

في بلجيكا.. لأول مرة عدد المتعافين من "كورونا" يتجاوز المصابين الجدد

524 خرجوا من المستشفيات بعد تشافيهم مقابل 487 آخرين دخلوها

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة في بلجيكا عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات إثر إصابتهم بالوباء، لأول مرة منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة أزمة كورونا التابعة لوزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء، أن 524 شخصاً خرجوا من المستشفيات منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، مقابل 487 آخرين دخلوها بعد تشخيص إصابتهم، في مؤشر إيجابي من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية خلال آخر 24 ساعة 205 وفيات و1209 إصابات جديدة بكورونا، وبلغت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 2240 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 23403 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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في بلجيكا.. لأول مرة عدد المتعافين من "كورونا" يتجاوز المصابين الجدد
سبق

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة في بلجيكا عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات إثر إصابتهم بالوباء، لأول مرة منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة أزمة كورونا التابعة لوزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء، أن 524 شخصاً خرجوا من المستشفيات منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، مقابل 487 آخرين دخلوها بعد تشخيص إصابتهم، في مؤشر إيجابي من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية خلال آخر 24 ساعة 205 وفيات و1209 إصابات جديدة بكورونا، وبلغت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 2240 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 23403 حالات.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:28 PM

في بلجيكا.. لأول مرة عدد المتعافين من "كورونا" يتجاوز المصابين الجدد

524 خرجوا من المستشفيات بعد تشافيهم مقابل 487 آخرين دخلوها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة في بلجيكا عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات إثر إصابتهم بالوباء، لأول مرة منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة أزمة كورونا التابعة لوزارة الصحة البلجيكية اليوم الأربعاء، أن 524 شخصاً خرجوا من المستشفيات منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، مقابل 487 آخرين دخلوها بعد تشخيص إصابتهم، في مؤشر إيجابي من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية خلال آخر 24 ساعة 205 وفيات و1209 إصابات جديدة بكورونا، وبلغت بذلك حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 2240 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 23403 حالات.

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