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"التجارة": السجل الموحد للرهون يسهل حصول المنشآت التجارية على التمويل

أكدت أن إجمالي قيمة عقودها بلغت أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد للرهون التجارية أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تعزز تسهيل حصول المنشآت التجارية على التمويل لعملياتها الاقتصادية بالاستفادة من نظام الرهن التجاري.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية التي تُمكن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، واستفادة المنشآت والأفراد عبر رهن أصولهم التجارية وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها، وحفظ حقوق أطراف العقد عبر قيد الرهون التجارية.

يشار إلى أن لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية صدرت منتصف مارس 2019، ويُمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة e.mci.gov.sa والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.

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"التجارة": السجل الموحد للرهون يسهل حصول المنشآت التجارية على التمويل
سبق

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد للرهون التجارية أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تعزز تسهيل حصول المنشآت التجارية على التمويل لعملياتها الاقتصادية بالاستفادة من نظام الرهن التجاري.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية التي تُمكن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، واستفادة المنشآت والأفراد عبر رهن أصولهم التجارية وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها، وحفظ حقوق أطراف العقد عبر قيد الرهون التجارية.

يشار إلى أن لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية صدرت منتصف مارس 2019، ويُمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة e.mci.gov.sa والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
04:38 PM

"التجارة": السجل الموحد للرهون يسهل حصول المنشآت التجارية على التمويل

أكدت أن إجمالي قيمة عقودها بلغت أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد للرهون التجارية أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تعزز تسهيل حصول المنشآت التجارية على التمويل لعملياتها الاقتصادية بالاستفادة من نظام الرهن التجاري.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية التي تُمكن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، واستفادة المنشآت والأفراد عبر رهن أصولهم التجارية وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها، وحفظ حقوق أطراف العقد عبر قيد الرهون التجارية.

يشار إلى أن لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية صدرت منتصف مارس 2019، ويُمكن للمنشآت التجارية والأفراد الاستفادة منها بالدخول على موقع الوزارة e.mci.gov.sa والانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمة وقيد وتسجيل عقود الرهن التجاري، بالإضافة إلى تقديم طلب تعديل أو إلغاء أو اعتراض وإصدار المستندات التنفيذية بشكل إلكتروني.

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