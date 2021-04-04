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3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة

ضمن الخطة الميدانية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 82 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية؛ للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ٩٤٠.

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3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 82 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية؛ للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ٩٤٠.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:00 PM

3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة

ضمن الخطة الميدانية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 82 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية؛ للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ٩٤٠.

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