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وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

حجزت أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى وأغلقت الموقع

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل دون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرّاً للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبيّنت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

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وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية
سبق

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل دون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرّاً للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبيّنت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
02:24 PM

وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

حجزت أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى وأغلقت الموقع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل دون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرّاً للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبيّنت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

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