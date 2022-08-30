أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة. وتستمر الحالة، التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حتى الساعة السادسة مساء.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-30 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وتستمر الحالة، التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حتى الساعة السادسة مساء.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 03:03 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المنورة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 6 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وتستمر الحالة، التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حتى الساعة السادسة مساء.