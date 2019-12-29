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وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق

تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، اليوم، في ديوان الوزارة، ورشة عمل بمشاركة وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق.

وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارات الحقوقية في إمارات المناطق.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان آل ثنيان، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق
سبق

عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، اليوم، في ديوان الوزارة، ورشة عمل بمشاركة وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق.

وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارات الحقوقية في إمارات المناطق.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان آل ثنيان، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
06:42 PM

وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق

تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الحقوق، اليوم، في ديوان الوزارة، ورشة عمل بمشاركة وكلاء إمارات المناطق المساعدين للحقوق.

وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارات الحقوقية في إمارات المناطق.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان آل ثنيان، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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