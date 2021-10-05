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اللجنة التوجيهية لقطاع المياه بـ"البيئة" تتابع تنفيذ مبادرات رؤية 2030

وصول نسبة الارتباط من التكاليف المعتمدة لمبادرات القطاع إلى 97%

عقدت اللجنة التوجيهية لقطاع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتماعها الخامس والعشرين، بحضور رئيس اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع حالة الأداء لمؤشرات هدف رؤية المملكة 2030 المسند للمنظومة في قطاع المياه والمتمثل في (5.4.2 ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية).

كما استعرض حالة الأداء لمؤشرات أهداف الرؤية التي تساهم فيها المنظومة في قطاع المياه، والأداء الزمني والمالي لمبادرات قطاع المياه.

واطلع المجتمعون على أبرز منجزات القطاع حتى الآن، والتي تمثلت في وصول نسبة الارتباط من التكاليف المعتمدة لمبادرات قطاع المياه إلى 97%، وتجاوز نسبة الإنجاز في المبادرات 70%، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصرف الكلي من التكاليف لتصل إلى 71%.

يُذكر أن اجتماع اللجنة التوجيهية هو اجتماع دوري يعقد لمناقشة حالة التقدم في متابعة المؤشرات وتنفيذ المبادرات ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ويشترك في تحقيق هدف الرؤية المسند للمنظومة في قطاع المياه مع وزارة البيئة والمياه وزراعة كل من: المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة التوجيهية لقطاع المياه بـ"البيئة" تتابع تنفيذ مبادرات رؤية 2030
سبق

عقدت اللجنة التوجيهية لقطاع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتماعها الخامس والعشرين، بحضور رئيس اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع حالة الأداء لمؤشرات هدف رؤية المملكة 2030 المسند للمنظومة في قطاع المياه والمتمثل في (5.4.2 ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية).

كما استعرض حالة الأداء لمؤشرات أهداف الرؤية التي تساهم فيها المنظومة في قطاع المياه، والأداء الزمني والمالي لمبادرات قطاع المياه.

واطلع المجتمعون على أبرز منجزات القطاع حتى الآن، والتي تمثلت في وصول نسبة الارتباط من التكاليف المعتمدة لمبادرات قطاع المياه إلى 97%، وتجاوز نسبة الإنجاز في المبادرات 70%، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصرف الكلي من التكاليف لتصل إلى 71%.

يُذكر أن اجتماع اللجنة التوجيهية هو اجتماع دوري يعقد لمناقشة حالة التقدم في متابعة المؤشرات وتنفيذ المبادرات ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ويشترك في تحقيق هدف الرؤية المسند للمنظومة في قطاع المياه مع وزارة البيئة والمياه وزراعة كل من: المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:05 PM

اللجنة التوجيهية لقطاع المياه بـ"البيئة" تتابع تنفيذ مبادرات رؤية 2030

وصول نسبة الارتباط من التكاليف المعتمدة لمبادرات القطاع إلى 97%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة التوجيهية لقطاع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، اجتماعها الخامس والعشرين، بحضور رئيس اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع حالة الأداء لمؤشرات هدف رؤية المملكة 2030 المسند للمنظومة في قطاع المياه والمتمثل في (5.4.2 ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية).

كما استعرض حالة الأداء لمؤشرات أهداف الرؤية التي تساهم فيها المنظومة في قطاع المياه، والأداء الزمني والمالي لمبادرات قطاع المياه.

واطلع المجتمعون على أبرز منجزات القطاع حتى الآن، والتي تمثلت في وصول نسبة الارتباط من التكاليف المعتمدة لمبادرات قطاع المياه إلى 97%، وتجاوز نسبة الإنجاز في المبادرات 70%، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصرف الكلي من التكاليف لتصل إلى 71%.

يُذكر أن اجتماع اللجنة التوجيهية هو اجتماع دوري يعقد لمناقشة حالة التقدم في متابعة المؤشرات وتنفيذ المبادرات ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ويشترك في تحقيق هدف الرؤية المسند للمنظومة في قطاع المياه مع وزارة البيئة والمياه وزراعة كل من: المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة للري.

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