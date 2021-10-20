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"الأرصاد": ‏تقلُّبات جوية على بعض مناطق ‎السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل

تفاوُت في درجات الحرارة على الجوف وحائل وتبوك ومكة والمدينة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وأضافت "الأرصاد" في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.

الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": ‏تقلُّبات جوية على بعض مناطق ‎السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وأضافت "الأرصاد" في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
08:15 PM

"الأرصاد": ‏تقلُّبات جوية على بعض مناطق ‎السعودية من الثلاثاء حتى السبت المقبل

تفاوُت في درجات الحرارة على الجوف وحائل وتبوك ومكة والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.

وأضافت "الأرصاد" في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة، في حين يُتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.

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