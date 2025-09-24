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الداخلية المصرية: مصرع 6 من الإخوان خلال مداهمة "وكر إرهابي"

أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سقط القتلى أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر، حيث كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وقالت قوات الأمن المصرية، أمس الاثنين، إنها قتلت 15 إرهابيًا مشتبهًا بهم، في تبادل لإطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، مقتل تسعة عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت "الداخلية" في بيان، أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الداخلية المصرية: مصرع 6 من الإخوان خلال مداهمة "وكر إرهابي"
سبق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سقط القتلى أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر، حيث كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وقالت قوات الأمن المصرية، أمس الاثنين، إنها قتلت 15 إرهابيًا مشتبهًا بهم، في تبادل لإطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، مقتل تسعة عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت "الداخلية" في بيان، أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:34 PM

الداخلية المصرية: مصرع 6 من الإخوان خلال مداهمة "وكر إرهابي"

أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة 6 أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد سقط القتلى أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر، حيث كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وقالت قوات الأمن المصرية، أمس الاثنين، إنها قتلت 15 إرهابيًا مشتبهًا بهم، في تبادل لإطلاق النار في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وذكرت أن تبادل إطلاق النار وقع الأحد عندما داهمت الشرطة مخبأ مسلحين غرب مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، المطلة على البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنهم عثروا على أسلحة ومواد متفجرة في المخبأ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قريب للتعرف عليها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، مقتل تسعة عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت "الداخلية" في بيان، أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

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