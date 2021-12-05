بعد إصابة 21 أمريكيًّا بـ"أوميكرون".. ولايات أمريكية تُشَجّع سكانها على ارتداء الكمامات

بدأت عدة ولايات أمريكية تشجيع سكانها على ارتداء الكمامات، كإجراءا لمنع انتشار فيروس كورونا المتحول "أوميكرون"، بعد ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة إلى 21 حالة حتى مساء أمس السبت.

وقالت حاكمة مدينة نيويورك كاثي هوشول: إنه لن يكون هناك إغلاق للمدارس أو الاقتصاد، وفرض الكمامات ما زال مستبعدًا؛ مشيرة إلى أن من الصعب التنبؤ بالخطوات التالية؛ إلا أن الولاية بدأت تُشَجع الناس على ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة.

ويشجّع المسؤولون في نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن السكان على ارتداء أقنعة الوجه ومتابعة الإجراءات الصحية؛ إلا أنهم لم يُصدروا أي قرارات بفرضها.

وأشار بعض مسؤولي الولايات إلى أن الإغلاق أمرٌ مستبعد، وفرض الكمامات قد لا يحدث؛ لكن يمكن التشجيع عليه، وقد تعمل بعض الولايات على فرض الكمامات في حالة واحدة وهي ارتفاع أعداد المصابين بـ"أوميكرون".

ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال" ذهب مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن التحدي الوبائي في الوقت الحالي قد تَغير بعد أن تم تطعيم أكثر من 70٪ من البالغين بشكل كامل، كما أن اللقاحات متاحة للأطفال حتى سن 5 سنوات، كما أن خطر دخول المستشفى والوفاة أقل بالنسبة للأشخاص الذين تم تلقيحهم؛ ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

ويعتقد العلماء أن المتغير الجديد من المحتمل أن يكون مُعديًا أكثر من الإصدارات السابقة؛ لكنهم يؤكدون في نفس الوقت أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يجعل المصابين أكثر مرضًا.

ومنذ ظهور متغير "أوميكرون"، لم يُخفِ الجمهوريون خشيتهم من إعادة بعض الولايات الديموقراطية فرضَ بعض الإجراءات ومنها الكمامات أو بعض القيود على المدارس؛ منتقدين طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع الوباء.