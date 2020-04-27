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قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة

"الصحة": شفاء 54 من المرضى ليصل مجموع حالات التعافي إلى 1066

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 11244 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر: تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 54 حالة من المرضى؛ ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 11244 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر: تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 54 حالة من المرضى؛ ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:38 PM

قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة

"الصحة": شفاء 54 من المرضى ليصل مجموع حالات التعافي إلى 1066

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 11244 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر: تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 54 حالة من المرضى؛ ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة.

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