تصريح بلدي المسارحة بشأن إهمال حدائق الإسكان يثير تساؤل أهالي الحصمة

أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم متسائلين: أين هي الفرقة قبل تقرير "سبق"؟!

أكد المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة لـ"سبق" تعليقًا على إهمال حدائق إسكان الحصمة أن هناك فرقة مخصصة من البلدية تقوم بالأعمال في الإسكان من نظافة وصيانة وقص الحدائق والمسطحات الخضراء، الأمر الذي أثار تساؤل السكان بقولهم: أين هي قبل تقرير "سبق"؟.

وأبدى السكان استغرابهم من وجود فرقة صيانة كما ذكر المجلس البلدي، ومع ذلك بقيت الحدائق مهملة كل تلك الفترة دون أي تدخل.

وكانت بلدية أحد المسارحة قد تحركت بعد تقرير "سبق"، والذي جاء تحت عنوان "ملاذ للثعابين والزواحف.. واقع مؤلم لحدائق الإسكان بحصمة جازان"، حيث قامت بإرسال آليات لإجراء الصيانة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد السكان في شكوى لـ"سبق" أن القاصد لهذه الحدائق، التي تقع في أهم الإسكانات بالمحافظة، ويقطنه العشرات من نازحي الحد الجنوبي، سيلاحظ مدى القصور الذي تتعرض له؛ فقد غابت الجهة المسؤولة عن دورها، وتركتها ملاذًا خصبًا للثعابين والزواحف الخطرة، خصوصًا أنها تقع بالقرب من وديان ومزارع، مشيرين إلى أنهم هجروها على الرغم من أهميتها كونها المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم.

وأضافوا: "ما يؤسفنا هو غياب البلدية عن الصيانة وتهذيب الأشجار والاهتمام بمرافقها"، لافتين إلى أنها أصبحت تعكس منظرًا غير حضاري، وتشوهات بصرية للسكن.. مناشدين الأمانة القيام بدورها.

من جهة أخرى، أكدت بلدية أحد المسارحة لـ"سبق" أنه تم توجيه القسم المختص بعمل اللازم.