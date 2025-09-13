النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تصريح بلدي المسارحة بشأن إهمال حدائق الإسكان يثير تساؤل أهالي الحصمة

أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم متسائلين: أين هي الفرقة قبل تقرير "سبق"؟!

أكد المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة لـ"سبق" تعليقًا على إهمال حدائق إسكان الحصمة أن هناك فرقة مخصصة من البلدية تقوم بالأعمال في الإسكان من نظافة وصيانة وقص الحدائق والمسطحات الخضراء، الأمر الذي أثار تساؤل السكان بقولهم: أين هي قبل تقرير "سبق"؟.

وأبدى السكان استغرابهم من وجود فرقة صيانة كما ذكر المجلس البلدي، ومع ذلك بقيت الحدائق مهملة كل تلك الفترة دون أي تدخل.

وكانت بلدية أحد المسارحة قد تحركت بعد تقرير "سبق"، والذي جاء تحت عنوان "ملاذ للثعابين والزواحف.. واقع مؤلم لحدائق الإسكان بحصمة جازان"، حيث قامت بإرسال آليات لإجراء الصيانة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد السكان في شكوى لـ"سبق" أن القاصد لهذه الحدائق، التي تقع في أهم الإسكانات بالمحافظة، ويقطنه العشرات من نازحي الحد الجنوبي، سيلاحظ مدى القصور الذي تتعرض له؛ فقد غابت الجهة المسؤولة عن دورها، وتركتها ملاذًا خصبًا للثعابين والزواحف الخطرة، خصوصًا أنها تقع بالقرب من وديان ومزارع، مشيرين إلى أنهم هجروها على الرغم من أهميتها كونها المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم.

وأضافوا: "ما يؤسفنا هو غياب البلدية عن الصيانة وتهذيب الأشجار والاهتمام بمرافقها"، لافتين إلى أنها أصبحت تعكس منظرًا غير حضاري، وتشوهات بصرية للسكن.. مناشدين الأمانة القيام بدورها.

من جهة أخرى، أكدت بلدية أحد المسارحة لـ"سبق" أنه تم توجيه القسم المختص بعمل اللازم.

بلدية أحد المسارحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصريح بلدي المسارحة بشأن إهمال حدائق الإسكان يثير تساؤل أهالي الحصمة
سبق

أكد المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة لـ"سبق" تعليقًا على إهمال حدائق إسكان الحصمة أن هناك فرقة مخصصة من البلدية تقوم بالأعمال في الإسكان من نظافة وصيانة وقص الحدائق والمسطحات الخضراء، الأمر الذي أثار تساؤل السكان بقولهم: أين هي قبل تقرير "سبق"؟.

وأبدى السكان استغرابهم من وجود فرقة صيانة كما ذكر المجلس البلدي، ومع ذلك بقيت الحدائق مهملة كل تلك الفترة دون أي تدخل.

وكانت بلدية أحد المسارحة قد تحركت بعد تقرير "سبق"، والذي جاء تحت عنوان "ملاذ للثعابين والزواحف.. واقع مؤلم لحدائق الإسكان بحصمة جازان"، حيث قامت بإرسال آليات لإجراء الصيانة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد السكان في شكوى لـ"سبق" أن القاصد لهذه الحدائق، التي تقع في أهم الإسكانات بالمحافظة، ويقطنه العشرات من نازحي الحد الجنوبي، سيلاحظ مدى القصور الذي تتعرض له؛ فقد غابت الجهة المسؤولة عن دورها، وتركتها ملاذًا خصبًا للثعابين والزواحف الخطرة، خصوصًا أنها تقع بالقرب من وديان ومزارع، مشيرين إلى أنهم هجروها على الرغم من أهميتها كونها المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم.

وأضافوا: "ما يؤسفنا هو غياب البلدية عن الصيانة وتهذيب الأشجار والاهتمام بمرافقها"، لافتين إلى أنها أصبحت تعكس منظرًا غير حضاري، وتشوهات بصرية للسكن.. مناشدين الأمانة القيام بدورها.

من جهة أخرى، أكدت بلدية أحد المسارحة لـ"سبق" أنه تم توجيه القسم المختص بعمل اللازم.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:19 AM

تصريح بلدي المسارحة بشأن إهمال حدائق الإسكان يثير تساؤل أهالي الحصمة

أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم متسائلين: أين هي الفرقة قبل تقرير "سبق"؟!

A A A
قاسم الخبراني - جازان
2
864

أكد المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة لـ"سبق" تعليقًا على إهمال حدائق إسكان الحصمة أن هناك فرقة مخصصة من البلدية تقوم بالأعمال في الإسكان من نظافة وصيانة وقص الحدائق والمسطحات الخضراء، الأمر الذي أثار تساؤل السكان بقولهم: أين هي قبل تقرير "سبق"؟.

وأبدى السكان استغرابهم من وجود فرقة صيانة كما ذكر المجلس البلدي، ومع ذلك بقيت الحدائق مهملة كل تلك الفترة دون أي تدخل.

وكانت بلدية أحد المسارحة قد تحركت بعد تقرير "سبق"، والذي جاء تحت عنوان "ملاذ للثعابين والزواحف.. واقع مؤلم لحدائق الإسكان بحصمة جازان"، حيث قامت بإرسال آليات لإجراء الصيانة، وقص وتهذيب الأشجار.

وأكد السكان في شكوى لـ"سبق" أن القاصد لهذه الحدائق، التي تقع في أهم الإسكانات بالمحافظة، ويقطنه العشرات من نازحي الحد الجنوبي، سيلاحظ مدى القصور الذي تتعرض له؛ فقد غابت الجهة المسؤولة عن دورها، وتركتها ملاذًا خصبًا للثعابين والزواحف الخطرة، خصوصًا أنها تقع بالقرب من وديان ومزارع، مشيرين إلى أنهم هجروها على الرغم من أهميتها كونها المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم.

وأضافوا: "ما يؤسفنا هو غياب البلدية عن الصيانة وتهذيب الأشجار والاهتمام بمرافقها"، لافتين إلى أنها أصبحت تعكس منظرًا غير حضاري، وتشوهات بصرية للسكن.. مناشدين الأمانة القيام بدورها.

من جهة أخرى، أكدت بلدية أحد المسارحة لـ"سبق" أنه تم توجيه القسم المختص بعمل اللازم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,878
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة