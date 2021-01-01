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"الفتح" يعمّق جراح "ضمك" بثنائية

عمّق الفتح، جراح شقيقه ضمك عقب الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث كانت البداية لصالح الفتح عن طريق اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 25 واللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 48 .

عدل نادي ضمك النتيجة في شوط المباراة الثاني بهدف عن طريق لاعبه منصور حمزي في الدقيقة 54

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة 16 فيما يبقى رصيد ضمك عند النقطة رقم 8 في المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة .

ضمك الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" يعمّق جراح "ضمك" بثنائية
سبق

عمّق الفتح، جراح شقيقه ضمك عقب الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث كانت البداية لصالح الفتح عن طريق اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 25 واللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 48 .

عدل نادي ضمك النتيجة في شوط المباراة الثاني بهدف عن طريق لاعبه منصور حمزي في الدقيقة 54

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة 16 فيما يبقى رصيد ضمك عند النقطة رقم 8 في المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة .

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
06:19 PM
اخر تعديل
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
09:19 PM

"الفتح" يعمّق جراح "ضمك" بثنائية

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
502

عمّق الفتح، جراح شقيقه ضمك عقب الفوز عليه في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح بهدفين لهدف، حيث كانت البداية لصالح الفتح عن طريق اللاعب مراد باتنا في الدقيقة 25 واللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 48 .

عدل نادي ضمك النتيجة في شوط المباراة الثاني بهدف عن طريق لاعبه منصور حمزي في الدقيقة 54

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة 16 فيما يبقى رصيد ضمك عند النقطة رقم 8 في المركز الأخير من جدول ترتيب المسابقة .

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