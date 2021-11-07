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الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت بالنجاح

غادر -بحمد الله تعالى- الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأعرب عدد من أصحاب السمو والمسؤولين من خلال حساباتهم على "تويتر" عن تهانيهم بنجاح عملية الأمير مقرن، ولله الحمد، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه، حيث أشار حساب الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- إلى أن الأمير مقرن خرج اليوم من المستشفى، سائلًا الله أن يجعل ما أصاب سموه طهورًا، وألا يريه بأسًا ولا مكروهًا، وأن يجمع الله له بين الأجر والعافية.

وبدوره، هنأ الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الأمير مقرن على السلامة، مثمنًا له تواضعه وأخلاقه الرفيعة وقلبه الحنون على الجميع، مؤكدًا أنه قدوة في ذلك.

فيما أكد الدكتور فهد تركستاني أن خبر خروج الأمير مقرن من المستشفى أفرح الجميع، سائلًا الله له الشفاء والعودة لأرض الوطن قريبًا سالمًا مُعافىً.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "الحمد لله على السلامة سيدي، نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية، ويحميك من كل شر وسوء".

وسأل اللهَ مسؤولُ الشؤون الخاصة للأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عبدالمجيد الحمودي، أن يمُنّ على الأمير مقرن بالسلامة، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

فيما نشط موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعبارات الشكر لله على سلامة الأمير مقرن، فيما تضمّن العديد منها قصائد شعرية حمدًا لله على نجاح العملية له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته
سبق

غادر -بحمد الله تعالى- الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأعرب عدد من أصحاب السمو والمسؤولين من خلال حساباتهم على "تويتر" عن تهانيهم بنجاح عملية الأمير مقرن، ولله الحمد، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه، حيث أشار حساب الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- إلى أن الأمير مقرن خرج اليوم من المستشفى، سائلًا الله أن يجعل ما أصاب سموه طهورًا، وألا يريه بأسًا ولا مكروهًا، وأن يجمع الله له بين الأجر والعافية.

وبدوره، هنأ الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الأمير مقرن على السلامة، مثمنًا له تواضعه وأخلاقه الرفيعة وقلبه الحنون على الجميع، مؤكدًا أنه قدوة في ذلك.

فيما أكد الدكتور فهد تركستاني أن خبر خروج الأمير مقرن من المستشفى أفرح الجميع، سائلًا الله له الشفاء والعودة لأرض الوطن قريبًا سالمًا مُعافىً.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "الحمد لله على السلامة سيدي، نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية، ويحميك من كل شر وسوء".

وسأل اللهَ مسؤولُ الشؤون الخاصة للأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عبدالمجيد الحمودي، أن يمُنّ على الأمير مقرن بالسلامة، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

فيما نشط موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعبارات الشكر لله على سلامة الأمير مقرن، فيما تضمّن العديد منها قصائد شعرية حمدًا لله على نجاح العملية له.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:56 PM

الأمير مقرن يغادر المستشفى.. والألسن تلهج بالشكر لله على سلامته

أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت بالنجاح

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خالد السليمي - حائل
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غادر -بحمد الله تعالى- الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الأحد، أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأعرب عدد من أصحاب السمو والمسؤولين من خلال حساباتهم على "تويتر" عن تهانيهم بنجاح عملية الأمير مقرن، ولله الحمد، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه، حيث أشار حساب الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- إلى أن الأمير مقرن خرج اليوم من المستشفى، سائلًا الله أن يجعل ما أصاب سموه طهورًا، وألا يريه بأسًا ولا مكروهًا، وأن يجمع الله له بين الأجر والعافية.

وبدوره، هنأ الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الأمير مقرن على السلامة، مثمنًا له تواضعه وأخلاقه الرفيعة وقلبه الحنون على الجميع، مؤكدًا أنه قدوة في ذلك.

فيما أكد الدكتور فهد تركستاني أن خبر خروج الأمير مقرن من المستشفى أفرح الجميع، سائلًا الله له الشفاء والعودة لأرض الوطن قريبًا سالمًا مُعافىً.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "الحمد لله على السلامة سيدي، نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية، ويحميك من كل شر وسوء".

وسأل اللهَ مسؤولُ الشؤون الخاصة للأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عبدالمجيد الحمودي، أن يمُنّ على الأمير مقرن بالسلامة، وأن يديم عليه الصحة والعافية.

فيما نشط موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعبارات الشكر لله على سلامة الأمير مقرن، فيما تضمّن العديد منها قصائد شعرية حمدًا لله على نجاح العملية له.

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