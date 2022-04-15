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حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه

للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا

نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيروس كورونا الجديد

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حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه
سبق

نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:06 PM

حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه

للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

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