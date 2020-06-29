3 أعراض جديدة يتسبب فيها "كوفيد-19".. تعرف عليها

متعلقة بالجهاز الهضمي وتستمر لمدة يوم واحد فقط

أضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في الولايات المتحدة، ثلاثة أعراض جديدة من "كوفيد-19" إلى القائمة الرسمية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تشمل الأعراض المدرجة في قائمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: سيَلان الأنف أو الاحتقان والغثيان والإسهال.

وتشمل القائمة الرسمية لأعراض "كوفيد-19": السعال، والحمى، والتعب، وأوجاع العضلات أو الجسم، والصداع، وفقدان الذوق أو الرائحة، والتهاب الحلق.

وقال موقع مراكز مكافحة الأمراض على الإنترنت: "هذه القائمة لا تتضمن جميع الأعراض المحتملة، والصفحة تمت مراجعتها آخر مرة في مايو".

وأدرك الأطباء وخبراء الصحة من جميع أنحاء العالم كيف كانت تجاويف الأنف حاسمة في تحديد فسيولوجيا فيروس كورونا.

وقال الأستاذ المساعد في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بجامعة سينسيناتي، أحمد سيدغات: يرتبط كوفيد-19 بمزيج فريد إلى حد ما من أعراض الأنف؛ حيث تم تسجيل فَقْدٍ مفاجئ لحاسة الشم لدى مرضى كورونا، وحدوث ذلك دون انسداد الأنف هو أمر ينبئ بكوفيد-19، ويجب أن يدفع الفرد إلى الحجر الصحي الذاتي على الفور.

وقالت كاترينا هيرين، كبيرة مسؤولي العيادة في Doctorlink: سيلان الأنف هو عرَض آخر تم الإبلاغ عنه في مرضى كوفيد-19. ويحدث في نحو 5% من الأشخاص المصابين بكوفيد-19.

وأضافت: لا توجد طريقة حقيقية لمعرفة الفرق دون اختبار معملي للبحث عن الفيروسات التي تسبب كوفيد-19 ونزلات البرد. ومع ذلك، إذا لم تكن تعاني من الحمى أو السعال المستمر؛ فمن المرجح أن تكون نزلة برد بدلًا من كوفيد-19.

ووفقًا لـMayo Clinic؛ فإن أعراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، هي أعراض قد تستمر لمدة يوم واحد فقط.

وذكرت المؤسسة الصحية أن "بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يعانون من الإسهال والغثيان قبل الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

وقد لا تستمر هذه الأعراض ما دام أكثرها شيوعًا هي الحمى والسعال وضيق التنفس.