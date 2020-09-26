الشرقية.. ضبط 8 مخالفات تكدس و6 للتدابير الاحترازية بالأسواق المركزية

الأمانة نفّذت 457 جولة رقابية و3 جولات مشتركة مع الجهات المعنية

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة، 8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و6 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، خلال 457 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 878 موقعاً، بمشاركة 449 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 146239 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة 7559 طناً من النفايات، وأزالت 4048 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9243 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

واستقبل مركز البلاغات 940 يوم أمس فقط 24 بلاغاً ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للبروتوكولات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاشتراطات البلدية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات بلدية في سياق ذلك بالتواصل مع مركز 940، لمعالجتها.