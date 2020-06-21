النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المصابين 9957 والوفيات 213

سجّل المغرب اليوم 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 9957، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 213 وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8249 حالة بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 520 ألفاً و621 بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل المغرب اليوم 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 9957، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 213 وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8249 حالة بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 520 ألفاً و621 بعد الكشف المخبري.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:59 PM

المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المصابين 9957 والوفيات 213

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
124

سجّل المغرب اليوم 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 9957، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 213 وفاة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8249 حالة بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 520 ألفاً و621 بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,997
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,407

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة