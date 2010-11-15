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"تعليم الرياض" يحث الطلاب على المشاركة في مسابقة "بيبراس" للمعلوماتية

ضِمن برامج التعاون بين "موهبة" و"التعليم" لدعم ورعاية الموهوبين

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارسَ الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "بيبراس" العالمية للمعلوماتية، والتي تأتي ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين، وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية العريقة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن المسابقة مبادرةٌ دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (101).

ودعا "الغامدي" المدارس إلى الاطلاع على الإطار التنظيمي للمسابقة وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة فيها؛ مشيرًا إلى أن التسجيل مستمر حتى تاريخ 4 جمادى الآخرة 1443هـ.

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"تعليم الرياض" يحث الطلاب على المشاركة في مسابقة "بيبراس" للمعلوماتية
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارسَ الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "بيبراس" العالمية للمعلوماتية، والتي تأتي ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين، وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية العريقة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن المسابقة مبادرةٌ دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (101).

ودعا "الغامدي" المدارس إلى الاطلاع على الإطار التنظيمي للمسابقة وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة فيها؛ مشيرًا إلى أن التسجيل مستمر حتى تاريخ 4 جمادى الآخرة 1443هـ.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
09:10 AM

"تعليم الرياض" يحث الطلاب على المشاركة في مسابقة "بيبراس" للمعلوماتية

ضِمن برامج التعاون بين "موهبة" و"التعليم" لدعم ورعاية الموهوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المدارسَ الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة في مسابقة "بيبراس" العالمية للمعلوماتية، والتي تأتي ضمن برامج التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم لدعم ورعاية الموهوبين، وتعزيز حضور المملكة في المسابقات العلمية الدولية العريقة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن المسابقة مبادرةٌ دولية تهدف إلى تعزيز المفاهيم المعلوماتية الحاسوبية ومهارات التفكير الحسابي باستخدام الحاسب الآلي لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية؛ مؤكدًا أهمية المسابقة باعتبارها إحدى المراحل الرئيسية لإعداد وتطوير قدرات الفريق الوطني السعودي للمنافسة عالميًّا في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (101).

ودعا "الغامدي" المدارس إلى الاطلاع على الإطار التنظيمي للمسابقة وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة فيها؛ مشيرًا إلى أن التسجيل مستمر حتى تاريخ 4 جمادى الآخرة 1443هـ.

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