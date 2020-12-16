العنزي: ميزانية 2021 تعزز مسيرة التنمية في المملكة

قال: أرقامها مطمئنة على حاضر ومستقبل السعودية

أشاد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي بمستوى ميزانية المملكة للعام المالي الجديد 1442-1443هـ التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة.

وأكد العنزي في تصريح له بمناسبة الإعلان عن الميزانية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- زف البشائر للمواطنين والمواطنات بما تضمنته بنود الميزانية من أرقام مطمئنة على حاضر ومستقبل المملكة، الأمر الذي يؤكد أن مسيرة التنمية التي خططت لها القيادة الرشيدة في إطار رؤية 2030 تمضي وفق إستراتيجية واضحة رسمت ببراعة وحنكة إدارية عالية".

وأضاف: "راهنت المملكة على أن صحة المواطن والمقيم من الأولويات"، مؤكداً أن سياسة المملكة ورؤيتها ساهمت في تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وأضرت بالعالم أجمع.

وأردف: "ما حملته ميزانية المملكة لهذا العام تؤكد للجميع متانة وقوة الاقتصاد السعودي وما بني عليه من خطط واستراتيجيات أسهمت في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي وتنوع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءته وزيادة قدرته التنافسية التي انعكست إيجابياً على مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة".

وختم الدكتور العنزي مؤكداً على أن المملكة ولله الحمد تسير بخطى ثابتة مطمئنة تحت ظل قيادة حكيمة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله-، داعياً الله العلي القدير أن يديم نعم الأمن والخير والنماء على بلادنا ويحفظها من كيد الكائدين وينصر جنودنا البواسل.