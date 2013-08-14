أمانة جدة تحبط تهريب 362 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر وتحتجز 68 مركبة

عبر المنافذ .. وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال 5 نقاط تفتيش

أحبطت أمانة محافظة جدة تهريب (362) ذبيحة فاسدة في (5) نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت (٦٨) مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأتلفت البلديات الفرعية بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة خلال يوم (362) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من خلال نقاط التفتيش الـ 5 الموزعة في نطاق البلديات وفي السياق نفسه أزالت الأمانة (154) من الحظائر المخالفة، كما تم رصد ومخالفة عددٍ من المسالخ والملاحم وصل عددها لـ (164) وكانت الأمانة قد رصدت (344) ذبيحة فاسدة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم, مشيرًا إلى أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، حيث يتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.