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وزير العمل: 70٪ من السعوديين شباب.. وهذه نصيحته لهم بـ"مسك العالمي"

مشيداً بـ12 مليون وافد في المملكة وواصفاً مساهمتهم الاقتصادية بـ"الإيجابية".

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن الشباب في السعودية موهوبون، و70٪ من السكان يُمثّلون فئة الشباب.

ووجّه الوزير "الراجحي"، خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي بالرياض، نصيحة للشباب بقوله: "حاولوا أن تكونوا دائماً مبتكرين، وتتحلون بروح الإبداع وتتكيفون مع ذلك".

وأضاف: نعمل على التأكد من كون كل شاب سعودي لديه مخطط واضح عندما ينخرط في التعليم، وماذا سيعمل عند تخرجه.

وتابع: نحتاج للعمل مع التعليم وأصحاب العمل؛ من أجل تلاؤم متطلبات سوق العمل، وماذا يحتاج من وظائف". مشيداً بـ12 مليون وافد في المملكة، واصفاً مساهمتهم الاقتصادية بـ"الإيجابية".

وأشار إلى أن جميع المهارات المطلوبة بسوق العمل في تغير مستمر لا محالة، ورؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

يُذكر أن منتدى "مسك" العالمي يأتي بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في مدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العمل: 70٪ من السعوديين شباب.. وهذه نصيحته لهم بـ"مسك العالمي"
سبق

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن الشباب في السعودية موهوبون، و70٪ من السكان يُمثّلون فئة الشباب.

ووجّه الوزير "الراجحي"، خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي بالرياض، نصيحة للشباب بقوله: "حاولوا أن تكونوا دائماً مبتكرين، وتتحلون بروح الإبداع وتتكيفون مع ذلك".

وأضاف: نعمل على التأكد من كون كل شاب سعودي لديه مخطط واضح عندما ينخرط في التعليم، وماذا سيعمل عند تخرجه.

وتابع: نحتاج للعمل مع التعليم وأصحاب العمل؛ من أجل تلاؤم متطلبات سوق العمل، وماذا يحتاج من وظائف". مشيداً بـ12 مليون وافد في المملكة، واصفاً مساهمتهم الاقتصادية بـ"الإيجابية".

وأشار إلى أن جميع المهارات المطلوبة بسوق العمل في تغير مستمر لا محالة، ورؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

يُذكر أن منتدى "مسك" العالمي يأتي بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في مدينة الرياض.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
06:10 PM

وزير العمل: 70٪ من السعوديين شباب.. وهذه نصيحته لهم بـ"مسك العالمي"

مشيداً بـ12 مليون وافد في المملكة وواصفاً مساهمتهم الاقتصادية بـ"الإيجابية".

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عمر السبيعي - الرياض
5
3,819

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن الشباب في السعودية موهوبون، و70٪ من السكان يُمثّلون فئة الشباب.

ووجّه الوزير "الراجحي"، خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي بالرياض، نصيحة للشباب بقوله: "حاولوا أن تكونوا دائماً مبتكرين، وتتحلون بروح الإبداع وتتكيفون مع ذلك".

وأضاف: نعمل على التأكد من كون كل شاب سعودي لديه مخطط واضح عندما ينخرط في التعليم، وماذا سيعمل عند تخرجه.

وتابع: نحتاج للعمل مع التعليم وأصحاب العمل؛ من أجل تلاؤم متطلبات سوق العمل، وماذا يحتاج من وظائف". مشيداً بـ12 مليون وافد في المملكة، واصفاً مساهمتهم الاقتصادية بـ"الإيجابية".

وأشار إلى أن جميع المهارات المطلوبة بسوق العمل في تغير مستمر لا محالة، ورؤية 2030 تتمحور حول كيفية الاستفادة من الشباب في السعودية.

يُذكر أن منتدى "مسك" العالمي يأتي بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2018م في مدينة الرياض.

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