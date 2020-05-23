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مبرمجون تمكَّنوا من الحصول على نسخة "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي

نسخة مسرّبة قيد التطوير موجودة في الصين فقط مقابل دفع آلاف الدولارات

كشفت تقارير صحفية أن مجموعة من المبرمجين والمرتبطين بأبحاث الأمن السيبراني، تمكّنوا من الوصول إلى نظام تشغيل "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن المبرمجين تمكّنوا من الوصول إلى "آي أو إس" من خلال نسخة مسربة قيد التطوير من هاتف "آيفون".

وأشارت إلى أن تلك النسخة المسربة من نظام التشغيل تمكن المبرمجين من الوصول إليها في نسخة مطورة من هاتف "آيفون 11" موجودة في الصين فقط، مقابل دفع الآلاف من الدولارات.

ويرجع تاريخ إصدار البرنامج إلى شهر ديسمبر، ولكن قام أحدهم باستخراجه وقام بتوزيعه على الباحثين والمتسللين منذ فبراير "على الأقل".

ورفضت شركة آبل التعليق على تلك التسريبات.

من الصعب تحديد مدى تأثير التسرب (أو يعكس) إصدار iOS 14 النهائي.

ومن غير المتوقّع أن تقوم آبل بمعاينة iOS 14 حتى مؤتمرها للمطورين في يونيو المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مبرمجون تمكَّنوا من الحصول على نسخة "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي
سبق

كشفت تقارير صحفية أن مجموعة من المبرمجين والمرتبطين بأبحاث الأمن السيبراني، تمكّنوا من الوصول إلى نظام تشغيل "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن المبرمجين تمكّنوا من الوصول إلى "آي أو إس" من خلال نسخة مسربة قيد التطوير من هاتف "آيفون".

وأشارت إلى أن تلك النسخة المسربة من نظام التشغيل تمكن المبرمجين من الوصول إليها في نسخة مطورة من هاتف "آيفون 11" موجودة في الصين فقط، مقابل دفع الآلاف من الدولارات.

ويرجع تاريخ إصدار البرنامج إلى شهر ديسمبر، ولكن قام أحدهم باستخراجه وقام بتوزيعه على الباحثين والمتسللين منذ فبراير "على الأقل".

ورفضت شركة آبل التعليق على تلك التسريبات.

من الصعب تحديد مدى تأثير التسرب (أو يعكس) إصدار iOS 14 النهائي.

ومن غير المتوقّع أن تقوم آبل بمعاينة iOS 14 حتى مؤتمرها للمطورين في يونيو المقبل.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
01:37 PM

مبرمجون تمكَّنوا من الحصول على نسخة "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي

نسخة مسرّبة قيد التطوير موجودة في الصين فقط مقابل دفع آلاف الدولارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية أن مجموعة من المبرمجين والمرتبطين بأبحاث الأمن السيبراني، تمكّنوا من الوصول إلى نظام تشغيل "آي أو إس 14" منذ فبراير الماضي.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن المبرمجين تمكّنوا من الوصول إلى "آي أو إس" من خلال نسخة مسربة قيد التطوير من هاتف "آيفون".

وأشارت إلى أن تلك النسخة المسربة من نظام التشغيل تمكن المبرمجين من الوصول إليها في نسخة مطورة من هاتف "آيفون 11" موجودة في الصين فقط، مقابل دفع الآلاف من الدولارات.

ويرجع تاريخ إصدار البرنامج إلى شهر ديسمبر، ولكن قام أحدهم باستخراجه وقام بتوزيعه على الباحثين والمتسللين منذ فبراير "على الأقل".

ورفضت شركة آبل التعليق على تلك التسريبات.

من الصعب تحديد مدى تأثير التسرب (أو يعكس) إصدار iOS 14 النهائي.

ومن غير المتوقّع أن تقوم آبل بمعاينة iOS 14 حتى مؤتمرها للمطورين في يونيو المقبل.

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