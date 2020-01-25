الجيش اليمني يدمر تحصينات للميليشيات الحوثية بصعدة

خلال عملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني أبو فايز الطيري

دمرت قوات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية ومروحيات قوات التحالف العربي؛ تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء، التابعة لمحافظة صعدة.



وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن قوات الجيش الوطني في اللواء استهدفت بهجوم تحصينات وتجمعات لميليشيا الحوثي في تبة، عمير، والتباب المطلة على منطقة "النقعة" المحاذية لمنطقتي، الجربة والغرابة.



وأضاف العميد الغنيمي أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني لميليشيا الحوثي المدعو أبو فايز الطيري، ودحر بقية عناصر الميليشيا.