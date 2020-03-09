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الصين: عدم اكتشاف إصابات جديدة بكورونا منقولة محليًّا خارج هوبي

لليوم الثاني على التوالي.. تسجيل 36 إصابة جديدة في ووهان

قال مسؤولون يوم الاثنين: إن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي يوم الأحد؛ وذلك في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين: إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير.

ومن بين الحالات الجديدة التي سُجّلت يوم الأحد، كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين: عدم اكتشاف إصابات جديدة بكورونا منقولة محليًّا خارج هوبي
سبق

قال مسؤولون يوم الاثنين: إن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي يوم الأحد؛ وذلك في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين: إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير.

ومن بين الحالات الجديدة التي سُجّلت يوم الأحد، كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
08:29 AM

الصين: عدم اكتشاف إصابات جديدة بكورونا منقولة محليًّا خارج هوبي

لليوم الثاني على التوالي.. تسجيل 36 إصابة جديدة في ووهان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولون يوم الاثنين: إن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًّا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي يوم الأحد؛ وذلك في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان. وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين: إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير.

ومن بين الحالات الجديدة التي سُجّلت يوم الأحد، كانت هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ في حين كانت الحالات الأربع الأخرى في إقليم قانسو قادمة من إيران.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

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