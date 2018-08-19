"العمل" تضبط 2206 مخالفة خلال إجازة عيد الأضحى

حصيلة تنفيذ 6 آلاف زيارة تفتيشية شملت كل المناطق

أسفرت 6011 زيارة نفذتها فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في كل مناطق المملكة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عن ضبط 2206 مخالفات، وذلك في إطار التحقق من التزام المنشآت بتطبيق نظام العمل ولوائحه التنفيذية خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية تركزت على الأنشطة التجارية التي تنشط في موسم الحج.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بضوابط العمل، موضحة أن الرقابة مستمرة طوال أيام السنة بما في ذلك الإجازات الرسمية، وإجازة عطلة الأسبوع لضبط سوق العمل وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بسوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم "19911" او عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية.