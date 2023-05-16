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سمو وزير الثقافة يعزي أسرة فقيد الثقافة والأدب عاصم حمدان

قدَّم وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التعازي في فقيد الثقافة والأدب الدكتور عاصم حمدان.

ورفع وزير الثقافة تعازيه إلى ابن الفقيد أحمد بن عاصم حمدان، وذلك في برقية، قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن بنبأ وفاة والدكم الدكتور الأديب/ عاصم بن حمدان؛ ونبلغكم وأسرة الفقيد كافة تعازينا ومواساتنا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

وزير الثقافة بدر بن فرحان

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سمو وزير الثقافة يعزي أسرة فقيد الثقافة والأدب عاصم حمدان
سبق

قدَّم وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التعازي في فقيد الثقافة والأدب الدكتور عاصم حمدان.

ورفع وزير الثقافة تعازيه إلى ابن الفقيد أحمد بن عاصم حمدان، وذلك في برقية، قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن بنبأ وفاة والدكم الدكتور الأديب/ عاصم بن حمدان؛ ونبلغكم وأسرة الفقيد كافة تعازينا ومواساتنا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:13 PM
اخر تعديل
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:36 PM

سمو وزير الثقافة يعزي أسرة فقيد الثقافة والأدب عاصم حمدان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,318

قدَّم وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التعازي في فقيد الثقافة والأدب الدكتور عاصم حمدان.

ورفع وزير الثقافة تعازيه إلى ابن الفقيد أحمد بن عاصم حمدان، وذلك في برقية، قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن بنبأ وفاة والدكم الدكتور الأديب/ عاصم بن حمدان؛ ونبلغكم وأسرة الفقيد كافة تعازينا ومواساتنا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".

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