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واشنطن: معاقبة إيران تؤتي أُكلها..وخسائرها النفطية مليارا دولار إلى الآن

"هوك" أكد أن النظام يبدِّد الأموال على مغامرات خارجية ويحرم منها الشعب

أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوكاليوم (الاثنين) بأن العقوبات الأمريكية ضد إيران كبّدت النظام خسائر مالية فادحة خلال الأشهر الماضية. مؤكدًا خسارة طهران نحو مليارَي دولار أمريكي من عائدات النفط منذ مايو الماضي، وهو الشهر الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام2015.

وأوضح "هوك" في تصريحات، واكبت بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف بصورة رئيسية قطاع الطاقة الإيراني، أن أكثر من مئة شركة كبرى انسحبت من السوق الإيرانية من جراء العقوبات، وفقًا لما أورد "سكاي نيوز".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن العائق الأكبرأمام توصيل المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني هو النظام الإيراني نفسه.

وقال "هوك": "إن النظام الإيراني يبدد الأموال على مغامراته الخارجية، ودعم حلفائه في المنطقة عوضًا عن شعبه". مشيرًا إلى أن نظام الملالي لا يريد للشعب الإيراني أو المجتمع الدولي معرفة أين تذهب هذه الأموال.

وبيَّن المسؤول الأمريكي أن النظام الإيراني ينفق الأموال في لبنان والعراق وسوريا واليمن بدلاً من إنفاقها على الشعب؛ ولذلك رفع المتظاهرون الإيرانيون لافتات تقول:"استثمروا هنا، وليس في سوريا".

وذكر "هوك" أن البنوك الدولية تخشى التعامل مع إيران بسبب انتشار الفساد في النظام المصرفي هناك. مضيفًا بأن هذا الفساد غرضه التغطية على كيفية إنفاق النظام الأموال.

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واشنطن: معاقبة إيران تؤتي أُكلها..وخسائرها النفطية مليارا دولار إلى الآن
سبق

أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوكاليوم (الاثنين) بأن العقوبات الأمريكية ضد إيران كبّدت النظام خسائر مالية فادحة خلال الأشهر الماضية. مؤكدًا خسارة طهران نحو مليارَي دولار أمريكي من عائدات النفط منذ مايو الماضي، وهو الشهر الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام2015.

وأوضح "هوك" في تصريحات، واكبت بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف بصورة رئيسية قطاع الطاقة الإيراني، أن أكثر من مئة شركة كبرى انسحبت من السوق الإيرانية من جراء العقوبات، وفقًا لما أورد "سكاي نيوز".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن العائق الأكبرأمام توصيل المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني هو النظام الإيراني نفسه.

وقال "هوك": "إن النظام الإيراني يبدد الأموال على مغامراته الخارجية، ودعم حلفائه في المنطقة عوضًا عن شعبه". مشيرًا إلى أن نظام الملالي لا يريد للشعب الإيراني أو المجتمع الدولي معرفة أين تذهب هذه الأموال.

وبيَّن المسؤول الأمريكي أن النظام الإيراني ينفق الأموال في لبنان والعراق وسوريا واليمن بدلاً من إنفاقها على الشعب؛ ولذلك رفع المتظاهرون الإيرانيون لافتات تقول:"استثمروا هنا، وليس في سوريا".

وذكر "هوك" أن البنوك الدولية تخشى التعامل مع إيران بسبب انتشار الفساد في النظام المصرفي هناك. مضيفًا بأن هذا الفساد غرضه التغطية على كيفية إنفاق النظام الأموال.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
09:16 PM

واشنطن: معاقبة إيران تؤتي أُكلها..وخسائرها النفطية مليارا دولار إلى الآن

"هوك" أكد أن النظام يبدِّد الأموال على مغامرات خارجية ويحرم منها الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوكاليوم (الاثنين) بأن العقوبات الأمريكية ضد إيران كبّدت النظام خسائر مالية فادحة خلال الأشهر الماضية. مؤكدًا خسارة طهران نحو مليارَي دولار أمريكي من عائدات النفط منذ مايو الماضي، وهو الشهر الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام2015.

وأوضح "هوك" في تصريحات، واكبت بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف بصورة رئيسية قطاع الطاقة الإيراني، أن أكثر من مئة شركة كبرى انسحبت من السوق الإيرانية من جراء العقوبات، وفقًا لما أورد "سكاي نيوز".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن العائق الأكبرأمام توصيل المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني هو النظام الإيراني نفسه.

وقال "هوك": "إن النظام الإيراني يبدد الأموال على مغامراته الخارجية، ودعم حلفائه في المنطقة عوضًا عن شعبه". مشيرًا إلى أن نظام الملالي لا يريد للشعب الإيراني أو المجتمع الدولي معرفة أين تذهب هذه الأموال.

وبيَّن المسؤول الأمريكي أن النظام الإيراني ينفق الأموال في لبنان والعراق وسوريا واليمن بدلاً من إنفاقها على الشعب؛ ولذلك رفع المتظاهرون الإيرانيون لافتات تقول:"استثمروا هنا، وليس في سوريا".

وذكر "هوك" أن البنوك الدولية تخشى التعامل مع إيران بسبب انتشار الفساد في النظام المصرفي هناك. مضيفًا بأن هذا الفساد غرضه التغطية على كيفية إنفاق النظام الأموال.

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