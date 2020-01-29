النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشارقة تستضيف انطلاقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع

بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجالاتها

افتتح رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع بِالشَّارِقَةِ بِعنْوَانِ: تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها: "المتطلبات، والأبعاد، والآفاق"، تَحْتَ شِعَارِ: "بِالْعَرَبِيَّةِ نُبْدِع"، والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة ويستمر لمدة يومين.

وألقى الكلمة الترحيبية للمؤتمر مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج رئيس المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي نوّه فيها بأهمية المؤتمر يسعى المؤتمر إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث، وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية، ذات الصلة بواقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والاطلاع على أحدث المستجَدات والمبادَرات المبدعة، والتقارير والتجارب الناجحة.

واستعرض رئيس المؤتمر خلال كلمته أهداف المؤتمر، مبيناً أن أهمها يتمحور حول تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعلّمها على المستويين الإقليمي والعالمي، وعرْض أحدثِ الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، واستشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه اللغة العربية، وتقديم المقترحات والحلول لها، والإفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والإفادة من التَّجارِب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي.

حضر حفل افتتاح المؤتمر وكيل وزارة التربيةِ والتعليم المساعد لقطاع العملياتِ التربوية، وعدد من المسؤولين وحشد من الأساتذة والمختصين في مجالات اللغة العربية.

مؤتمر اللغة العربية الدولي الشارقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشارقة تستضيف انطلاقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع
سبق

افتتح رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع بِالشَّارِقَةِ بِعنْوَانِ: تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها: "المتطلبات، والأبعاد، والآفاق"، تَحْتَ شِعَارِ: "بِالْعَرَبِيَّةِ نُبْدِع"، والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة ويستمر لمدة يومين.

وألقى الكلمة الترحيبية للمؤتمر مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج رئيس المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي نوّه فيها بأهمية المؤتمر يسعى المؤتمر إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث، وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية، ذات الصلة بواقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والاطلاع على أحدث المستجَدات والمبادَرات المبدعة، والتقارير والتجارب الناجحة.

واستعرض رئيس المؤتمر خلال كلمته أهداف المؤتمر، مبيناً أن أهمها يتمحور حول تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعلّمها على المستويين الإقليمي والعالمي، وعرْض أحدثِ الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، واستشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه اللغة العربية، وتقديم المقترحات والحلول لها، والإفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والإفادة من التَّجارِب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي.

حضر حفل افتتاح المؤتمر وكيل وزارة التربيةِ والتعليم المساعد لقطاع العملياتِ التربوية، وعدد من المسؤولين وحشد من الأساتذة والمختصين في مجالات اللغة العربية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
04:24 PM

الشارقة تستضيف انطلاقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع

بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجالاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الشارقة
0
506

افتتح رئيس دائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالشارقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع بِالشَّارِقَةِ بِعنْوَانِ: تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها: "المتطلبات، والأبعاد، والآفاق"، تَحْتَ شِعَارِ: "بِالْعَرَبِيَّةِ نُبْدِع"، والذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة ومجمع اللغة العربية بالشارقة ويستمر لمدة يومين.

وألقى الكلمة الترحيبية للمؤتمر مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج رئيس المؤتمر الدكتور عيسى صالح الحمادي نوّه فيها بأهمية المؤتمر يسعى المؤتمر إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث، وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية، ذات الصلة بواقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والاطلاع على أحدث المستجَدات والمبادَرات المبدعة، والتقارير والتجارب الناجحة.

واستعرض رئيس المؤتمر خلال كلمته أهداف المؤتمر، مبيناً أن أهمها يتمحور حول تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعلّمها على المستويين الإقليمي والعالمي، وعرْض أحدثِ الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، والأفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، واستشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه اللغة العربية، وتقديم المقترحات والحلول لها، والإفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلّمها، والإفادة من التَّجارِب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي.

حضر حفل افتتاح المؤتمر وكيل وزارة التربيةِ والتعليم المساعد لقطاع العملياتِ التربوية، وعدد من المسؤولين وحشد من الأساتذة والمختصين في مجالات اللغة العربية.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
7,749
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,627
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,300
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,715

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة