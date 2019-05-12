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عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 170508

بعد 933 جديدة.. و116 وفاة ارتفعت بالعدد الكلي للضحايا إلى 7533

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقاً لبيانات المعهد.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 170508
سبق

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقاً لبيانات المعهد.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:42 AM

عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 170508

بعد 933 جديدة.. و116 وفاة ارتفعت بالعدد الكلي للضحايا إلى 7533

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقاً لبيانات المعهد.

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