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مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

بعد الجدل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" من مصادرها، أن وزارة الموارد البشرية وقفت على منشأة كانت تشغل عاملات، وجرت المتابعة واستكمال التحقيقات اللازمة وذلك بعد ما تم رصد ذلك سابقاً في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو المتداول حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة.

ودعا المصدر، إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وأثار مقطع فيديو أظهر عاملات داخل إحدى مطاعم "الشاورما" في مكة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا طريقة الترويج، الذي بدأ بالتركيز الكبير فيه على فتيات بدلاً من الترويج للمطعم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، أن وزارة الموارد البشرية وقفت على منشأة كانت تشغل عاملات، وجرت المتابعة واستكمال التحقيقات اللازمة وذلك بعد ما تم رصد ذلك سابقاً في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو المتداول حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة.

ودعا المصدر، إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وأثار مقطع فيديو أظهر عاملات داخل إحدى مطاعم "الشاورما" في مكة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا طريقة الترويج، الذي بدأ بالتركيز الكبير فيه على فتيات بدلاً من الترويج للمطعم.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
09:51 PM

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

بعد الجدل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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علمت "سبق" من مصادرها، أن وزارة الموارد البشرية وقفت على منشأة كانت تشغل عاملات، وجرت المتابعة واستكمال التحقيقات اللازمة وذلك بعد ما تم رصد ذلك سابقاً في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو المتداول حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة.

ودعا المصدر، إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وأثار مقطع فيديو أظهر عاملات داخل إحدى مطاعم "الشاورما" في مكة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا طريقة الترويج، الذي بدأ بالتركيز الكبير فيه على فتيات بدلاً من الترويج للمطعم.

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