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"تعليم نجران" يشارك في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في صبيا

خلال الفترة من 10-11 ربيع أول 1440هـ

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في الصفوف الأولية، والذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا، خلال الفترة من 10-11 ربيع أول 1440هـ.

جاء ذلك، بمشاركة مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الصفوف الأولية في إدارة تعليم صبيا وإدارات تعليم الحد الجنوبي.

ويهدف إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبقة في الميدان في مجال تدريس الصفوف الأولية.

كما يسعى لنشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمعلم والمعلمة، وعرض أبرز التجارب والممارسات والمبادرات والمشاريع المطبقة في الميدان التربوي، كمشروع بيوت الخبرة، وغيرها من المشاريع المطبقة في إدارات التعليم الأخرى والتي سيتم طرحها من خلال أوراق العمل المقدمة من المشاركين والمشاركات في الملتقى على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.

وجاءت مشاركة "تعليم نجران" من خلال تقديم رئيس قسم الصفوف الأولية، أحمد عواجي آل علي المدخلي، لورقة عمل بعنوان: "التحصيل الدراسي لطلاب الصفوف الأولية في مدارس الحد الجنوبي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم نجران" يشارك في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في صبيا
سبق

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في الصفوف الأولية، والذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا، خلال الفترة من 10-11 ربيع أول 1440هـ.

جاء ذلك، بمشاركة مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الصفوف الأولية في إدارة تعليم صبيا وإدارات تعليم الحد الجنوبي.

ويهدف إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبقة في الميدان في مجال تدريس الصفوف الأولية.

كما يسعى لنشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمعلم والمعلمة، وعرض أبرز التجارب والممارسات والمبادرات والمشاريع المطبقة في الميدان التربوي، كمشروع بيوت الخبرة، وغيرها من المشاريع المطبقة في إدارات التعليم الأخرى والتي سيتم طرحها من خلال أوراق العمل المقدمة من المشاركين والمشاركات في الملتقى على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.

وجاءت مشاركة "تعليم نجران" من خلال تقديم رئيس قسم الصفوف الأولية، أحمد عواجي آل علي المدخلي، لورقة عمل بعنوان: "التحصيل الدراسي لطلاب الصفوف الأولية في مدارس الحد الجنوبي".

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:11 PM

"تعليم نجران" يشارك في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في صبيا

خلال الفترة من 10-11 ربيع أول 1440هـ

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علي حفول - نجران
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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، في ملتقى مدارس بيوت الخبرة التعليمية في الصفوف الأولية، والذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة صبيا، خلال الفترة من 10-11 ربيع أول 1440هـ.

جاء ذلك، بمشاركة مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الصفوف الأولية في إدارة تعليم صبيا وإدارات تعليم الحد الجنوبي.

ويهدف إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبقة في الميدان في مجال تدريس الصفوف الأولية.

كما يسعى لنشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمعلم والمعلمة، وعرض أبرز التجارب والممارسات والمبادرات والمشاريع المطبقة في الميدان التربوي، كمشروع بيوت الخبرة، وغيرها من المشاريع المطبقة في إدارات التعليم الأخرى والتي سيتم طرحها من خلال أوراق العمل المقدمة من المشاركين والمشاركات في الملتقى على مستوى الوزارة وإدارات التعليم.

وجاءت مشاركة "تعليم نجران" من خلال تقديم رئيس قسم الصفوف الأولية، أحمد عواجي آل علي المدخلي، لورقة عمل بعنوان: "التحصيل الدراسي لطلاب الصفوف الأولية في مدارس الحد الجنوبي".

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