وأشار موثق الفيديو الذي التُقط مغرب اليوم بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه يقع في نطاق الكيلو 10 جنوب مكة، وغير مؤمن، ما ينذر بكارثة حال لم يتم تأمينه. ونبّه موثق الفيديو، والذي يظهر من خلال نبرة صوته أنه طفل، المارّة بقوله: "انتبهوا أطفالكم لا يدخلون فيه، هذه البئر تقع بالكيلو 10 بمكة". ولاقى المقطع رواجًا واسعًا من قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بنباهة الطفل وحرصه الشديد على أقرانه بعدم السقوط داخل البئر، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تتبع موقع البئر وتأمينه على وجه السرعة، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

بالفيديو.. طفل ينبّه أقرانه من السقوط في بئر ارتوازية مكشوفة بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2018-02-24 وثّق حدثٌ مقطع فيديو، يظهر فيه بئرًا ارتوازيّة مكشوفة بالقرب من الكيلو 10 جنوب مكة. وأشار موثق الفيديو الذي التُقط مغرب اليوم بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه يقع في نطاق الكيلو 10 جنوب مكة، وغير مؤمن، ما ينذر بكارثة حال لم يتم تأمينه.



ونبّه موثق الفيديو، والذي يظهر من خلال نبرة صوته أنه طفل، المارّة بقوله: "انتبهوا أطفالكم لا يدخلون فيه، هذه البئر تقع بالكيلو 10 بمكة".



ولاقى المقطع رواجًا واسعًا من قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بنباهة الطفل وحرصه الشديد على أقرانه بعدم السقوط داخل البئر، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تتبع موقع البئر وتأمينه على وجه السرعة، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 10:12 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 02:02 AM

بالفيديو.. طفل ينبّه أقرانه من السقوط في بئر ارتوازية مكشوفة بمكة أكد أنه يقع في الكيلو 10 جنوب المنطقة





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وثّق حدثٌ مقطع فيديو، يظهر فيه بئرًا ارتوازيّة مكشوفة بالقرب من الكيلو 10 جنوب مكة.

وأشار موثق الفيديو الذي التُقط مغرب اليوم بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه يقع في نطاق الكيلو 10 جنوب مكة، وغير مؤمن، ما ينذر بكارثة حال لم يتم تأمينه.



ونبّه موثق الفيديو، والذي يظهر من خلال نبرة صوته أنه طفل، المارّة بقوله: "انتبهوا أطفالكم لا يدخلون فيه، هذه البئر تقع بالكيلو 10 بمكة".



ولاقى المقطع رواجًا واسعًا من قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بنباهة الطفل وحرصه الشديد على أقرانه بعدم السقوط داخل البئر، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تتبع موقع البئر وتأمينه على وجه السرعة، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه.