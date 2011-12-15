الهلال يستعد بالجمل التكتيكية.. ومناورة في منتصف الملعب تجهز النصر

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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة نظيره "النصر"، الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجري، قبـل أن يـؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، فرض خلالها مدير الجهاز الفني " جارديم" جملاً تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

من جهة أخرى خضع اللاعب "ناصر الدوسري" لجلسة علاجية في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي.

في المقابل واصل النصر استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال، وذلك على ملعب الأمير "عبد الرحمن بن سعود " بمقر النادي.

ركز الأرجنتيني" روسو" المدير الفني للفريق على الجوانب اللياقية والجري بسرعات مختلفة واللعب في مساحات محددة وضيقة أثناء عمليتي الاستلام والتمرير قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وحرص المدرب على الاجتماع باللاعبين وناقشهم في بعض الأمور الفنية وطالبهم بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة.