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"المهيدب" يحقق شلفا ولي العهد ويعد جمهوره بالبطولات في النسخ القادمة

دخل على خط المنافسة في الشداد الذي تنافس فيه بين الملاك

قفز إبراهيم بن عبدالله المهيدب للمركز الثالث بـ136 نقطة بعدما خطف شلفا ولي العهد وحصول منقيته الثانية على المركز الثاني في لون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة حاليًآ بالصياهد.
ونوه إبراهيم بن عبدالله المهيدب الحاصل على شلفا ولي العهد بلون الشقح والمركز الثاني، إلى قوة وإثارة المهرجان في كافة أشواطه وقوة التنافس في لون الشقح.

وقال: أهدي الفوز لكافة قبيلة بني تميم، وأشكرهم على حضورهم ودعمهم، والقادم أفضل، وأبشرهم في النسخ القادمة بمنجزات في كافة الأشواط بإذن الله تعالى.

وقال المهيدب: الصفقات المليونية التي أبرمناها في استقطاب الإبل الطيبة، وبالذات صفقة أخي موسى الموسى وغيرها كان الهدف منها تحقيق الألقاب وخطف أشواط الشقح في هذه النسخة وفي النسخ القادمة، وتحقيق تطلعات جمهورنا العريض من أبناء قبيلة بني تميم، وهذا تحقق في هذه النسخة، ونعد جمهورنا بالمزيد من الألقاب.

وقال المهيدب: المشاركة في المهرجان فيها تحد وقوة تنافس ومتابعة جماهيرية غير طبيعية، وحضور إعلامي قوي يسهم في المزيد من الأضواء على المشاركات بالمهرجان، وما يتعلق بكافة النشاطات التجارية لمالك الإبل؛ فهي جاذبة لرجال الأعمال نتيجة دعم النادي، والكثافة الجماهيرية للمهرجان، ومشاركة كبرى شركات الاستثمار ورجال الأعمال، والمهرجان يسلط الأضواء على مختلف المناشط، وهذا دليل على قوة المتابعة الإعلامية والجماهيرية.

وأضاف المهيدب: المهرجان يعد من المهرجانات الكبيرة والمهمة في المنطقة نتيجة الدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، ومتابعة من نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين.

وكان المهيدب قد ضم فرديات لها إنجازاتها في المهرجان بمبالغ طائلة تعدت ١٠٠ مليون ريال، وقدم عرضًا مغريًا بمبلغ كبير للحصول على فرديات أحد أصحاب النخب، لكن الصفقة لم تتم في مراحلها الأخيرة .

من جهة أخرى تشهد مسابقة "الشداد" المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، منافسة محتدمة، انحصرت بين حمد بن عوضة المري صاحب المركز الأول بـ724 نقطة، ودبوس مبارك الدبوس الثاني بـ498 نقطة، فيما قفز إبراهيم المهيدب إلى الثالث بعد خطفه المركزين الأول والثاني في شوط شلفا ولي العهد لفئة الشقح.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في بيرق المؤسس على 80 نقطة في مسابقة الشداد، ومثلها للمتوج بسيف الملك في لوني الشقح والحمر، بينما يحصل الفائز بنخبة النخبة على 75 نقطة، ومن يتوج بالأول في سيف الملك في بقية الألوان الأخرى، يحصل على 60 نقطة، فيما يحصل الأول في شلفا ولي العهد على 40 نقطة، و20 نقطة للأول في كأس النادي، ويُمنح المتوج بجائزة الفحل وإنتاجه 60 نقطة، وفي مسابقات الفردي يحصل المتوج بالأول في فئة الجل على 25 نقطة، والدق بكار وقعدان على 20 نقطة، وأخيرًا الفائز في منافسات المفاريد، سواء قعدان أو بكار يحصل على 15 نقطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المهيدب" يحقق شلفا ولي العهد ويعد جمهوره بالبطولات في النسخ القادمة
سبق

قفز إبراهيم بن عبدالله المهيدب للمركز الثالث بـ136 نقطة بعدما خطف شلفا ولي العهد وحصول منقيته الثانية على المركز الثاني في لون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة حاليًآ بالصياهد.
ونوه إبراهيم بن عبدالله المهيدب الحاصل على شلفا ولي العهد بلون الشقح والمركز الثاني، إلى قوة وإثارة المهرجان في كافة أشواطه وقوة التنافس في لون الشقح.

وقال: أهدي الفوز لكافة قبيلة بني تميم، وأشكرهم على حضورهم ودعمهم، والقادم أفضل، وأبشرهم في النسخ القادمة بمنجزات في كافة الأشواط بإذن الله تعالى.

وقال المهيدب: الصفقات المليونية التي أبرمناها في استقطاب الإبل الطيبة، وبالذات صفقة أخي موسى الموسى وغيرها كان الهدف منها تحقيق الألقاب وخطف أشواط الشقح في هذه النسخة وفي النسخ القادمة، وتحقيق تطلعات جمهورنا العريض من أبناء قبيلة بني تميم، وهذا تحقق في هذه النسخة، ونعد جمهورنا بالمزيد من الألقاب.

وقال المهيدب: المشاركة في المهرجان فيها تحد وقوة تنافس ومتابعة جماهيرية غير طبيعية، وحضور إعلامي قوي يسهم في المزيد من الأضواء على المشاركات بالمهرجان، وما يتعلق بكافة النشاطات التجارية لمالك الإبل؛ فهي جاذبة لرجال الأعمال نتيجة دعم النادي، والكثافة الجماهيرية للمهرجان، ومشاركة كبرى شركات الاستثمار ورجال الأعمال، والمهرجان يسلط الأضواء على مختلف المناشط، وهذا دليل على قوة المتابعة الإعلامية والجماهيرية.

وأضاف المهيدب: المهرجان يعد من المهرجانات الكبيرة والمهمة في المنطقة نتيجة الدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، ومتابعة من نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين.

وكان المهيدب قد ضم فرديات لها إنجازاتها في المهرجان بمبالغ طائلة تعدت ١٠٠ مليون ريال، وقدم عرضًا مغريًا بمبلغ كبير للحصول على فرديات أحد أصحاب النخب، لكن الصفقة لم تتم في مراحلها الأخيرة .

من جهة أخرى تشهد مسابقة "الشداد" المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، منافسة محتدمة، انحصرت بين حمد بن عوضة المري صاحب المركز الأول بـ724 نقطة، ودبوس مبارك الدبوس الثاني بـ498 نقطة، فيما قفز إبراهيم المهيدب إلى الثالث بعد خطفه المركزين الأول والثاني في شوط شلفا ولي العهد لفئة الشقح.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في بيرق المؤسس على 80 نقطة في مسابقة الشداد، ومثلها للمتوج بسيف الملك في لوني الشقح والحمر، بينما يحصل الفائز بنخبة النخبة على 75 نقطة، ومن يتوج بالأول في سيف الملك في بقية الألوان الأخرى، يحصل على 60 نقطة، فيما يحصل الأول في شلفا ولي العهد على 40 نقطة، و20 نقطة للأول في كأس النادي، ويُمنح المتوج بجائزة الفحل وإنتاجه 60 نقطة، وفي مسابقات الفردي يحصل المتوج بالأول في فئة الجل على 25 نقطة، والدق بكار وقعدان على 20 نقطة، وأخيرًا الفائز في منافسات المفاريد، سواء قعدان أو بكار يحصل على 15 نقطة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:32 PM

"المهيدب" يحقق شلفا ولي العهد ويعد جمهوره بالبطولات في النسخ القادمة

دخل على خط المنافسة في الشداد الذي تنافس فيه بين الملاك

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حمد الفراج - الرياض
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قفز إبراهيم بن عبدالله المهيدب للمركز الثالث بـ136 نقطة بعدما خطف شلفا ولي العهد وحصول منقيته الثانية على المركز الثاني في لون الشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة حاليًآ بالصياهد.
ونوه إبراهيم بن عبدالله المهيدب الحاصل على شلفا ولي العهد بلون الشقح والمركز الثاني، إلى قوة وإثارة المهرجان في كافة أشواطه وقوة التنافس في لون الشقح.

وقال: أهدي الفوز لكافة قبيلة بني تميم، وأشكرهم على حضورهم ودعمهم، والقادم أفضل، وأبشرهم في النسخ القادمة بمنجزات في كافة الأشواط بإذن الله تعالى.

وقال المهيدب: الصفقات المليونية التي أبرمناها في استقطاب الإبل الطيبة، وبالذات صفقة أخي موسى الموسى وغيرها كان الهدف منها تحقيق الألقاب وخطف أشواط الشقح في هذه النسخة وفي النسخ القادمة، وتحقيق تطلعات جمهورنا العريض من أبناء قبيلة بني تميم، وهذا تحقق في هذه النسخة، ونعد جمهورنا بالمزيد من الألقاب.

وقال المهيدب: المشاركة في المهرجان فيها تحد وقوة تنافس ومتابعة جماهيرية غير طبيعية، وحضور إعلامي قوي يسهم في المزيد من الأضواء على المشاركات بالمهرجان، وما يتعلق بكافة النشاطات التجارية لمالك الإبل؛ فهي جاذبة لرجال الأعمال نتيجة دعم النادي، والكثافة الجماهيرية للمهرجان، ومشاركة كبرى شركات الاستثمار ورجال الأعمال، والمهرجان يسلط الأضواء على مختلف المناشط، وهذا دليل على قوة المتابعة الإعلامية والجماهيرية.

وأضاف المهيدب: المهرجان يعد من المهرجانات الكبيرة والمهمة في المنطقة نتيجة الدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، ومتابعة من نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين.

وكان المهيدب قد ضم فرديات لها إنجازاتها في المهرجان بمبالغ طائلة تعدت ١٠٠ مليون ريال، وقدم عرضًا مغريًا بمبلغ كبير للحصول على فرديات أحد أصحاب النخب، لكن الصفقة لم تتم في مراحلها الأخيرة .

من جهة أخرى تشهد مسابقة "الشداد" المستحدثة في النسخة السادسة من المهرجان، منافسة محتدمة، انحصرت بين حمد بن عوضة المري صاحب المركز الأول بـ724 نقطة، ودبوس مبارك الدبوس الثاني بـ498 نقطة، فيما قفز إبراهيم المهيدب إلى الثالث بعد خطفه المركزين الأول والثاني في شوط شلفا ولي العهد لفئة الشقح.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في بيرق المؤسس على 80 نقطة في مسابقة الشداد، ومثلها للمتوج بسيف الملك في لوني الشقح والحمر، بينما يحصل الفائز بنخبة النخبة على 75 نقطة، ومن يتوج بالأول في سيف الملك في بقية الألوان الأخرى، يحصل على 60 نقطة، فيما يحصل الأول في شلفا ولي العهد على 40 نقطة، و20 نقطة للأول في كأس النادي، ويُمنح المتوج بجائزة الفحل وإنتاجه 60 نقطة، وفي مسابقات الفردي يحصل المتوج بالأول في فئة الجل على 25 نقطة، والدق بكار وقعدان على 20 نقطة، وأخيرًا الفائز في منافسات المفاريد، سواء قعدان أو بكار يحصل على 15 نقطة.

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142 مليون ..

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