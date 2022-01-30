أكثر من 200 مستفيد من خدمات العيادات الافتراضية بـ"تخصصي الطائف"

نفذت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، ممثلةً بالعيادات الخارجية والصحة الإلكترونية، خدمة العيادات الافتراضية، حيث استفاد من هذه الخدمة 249 مستفيداً منذُ إطلاقهُ قبل أربعة أشهر .

وأوضح مدير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور خالد الشريف، أن العيادة الافتراضية تتيح للمريض التواصل مع الطبيب عبر اتصال مرئي صوتي من قِبل الطبيب في أثناء وقت عمل العيادة، ويتم مناقشة حالة المريض ومراجعة الفحوص المخبرية، وصرف الدواء وحجز موعد جديد للمتابعة إذا رأى الطبيب حاجة المريض إلى ذلك، مبيناً أنه بإمكان المريض أيضاً طلب خدمة توصيل الدواء للمنزل.

وبين أن الخدمة متاحة لكل من عيادة الجراحة العامة، والباطنة، وجراحة طب العيون، والجلدية، وطب الأورام، والطب النفسي، وجراحة العام، والتغذية، والتثقيف.