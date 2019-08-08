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بالفيديو.. من مركز القيادة الأمنية إلى الميدان.. نبض لا يتوقف

6 آلاف كاميرا يراقبها رجال الأمن لإدارة وتنظيم الحشود لحظة بلحظة

يعمل مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام على تقديم خدماته الأمنية طيلة موسم الحج الحالي، من خلال مراقبة مداخل ومخارج وميادين مكة المكرمة بالإضافة إلى قطار المشاعر والحرم المكي الشريف.

ويأتي ذلك من خلال تضافر الجهود من قبل العاملين في المركز، حيث يتم الرصد عبر 6 آلاف كاميرا يراقبها رجال الأمن من أصحاب القدرات والمهارات العالية من الضباط وصفّ الضباط في إدارة الحشود وتنظيم المشاة على مدار الساعة بما يسهم في إدارة منظومة الحج لهذا العام.

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بالفيديو.. من مركز القيادة الأمنية إلى الميدان.. نبض لا يتوقف
سبق

يعمل مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام على تقديم خدماته الأمنية طيلة موسم الحج الحالي، من خلال مراقبة مداخل ومخارج وميادين مكة المكرمة بالإضافة إلى قطار المشاعر والحرم المكي الشريف.

ويأتي ذلك من خلال تضافر الجهود من قبل العاملين في المركز، حيث يتم الرصد عبر 6 آلاف كاميرا يراقبها رجال الأمن من أصحاب القدرات والمهارات العالية من الضباط وصفّ الضباط في إدارة الحشود وتنظيم المشاة على مدار الساعة بما يسهم في إدارة منظومة الحج لهذا العام.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
12:54 AM

بالفيديو.. من مركز القيادة الأمنية إلى الميدان.. نبض لا يتوقف

6 آلاف كاميرا يراقبها رجال الأمن لإدارة وتنظيم الحشود لحظة بلحظة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
951

يعمل مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام على تقديم خدماته الأمنية طيلة موسم الحج الحالي، من خلال مراقبة مداخل ومخارج وميادين مكة المكرمة بالإضافة إلى قطار المشاعر والحرم المكي الشريف.

ويأتي ذلك من خلال تضافر الجهود من قبل العاملين في المركز، حيث يتم الرصد عبر 6 آلاف كاميرا يراقبها رجال الأمن من أصحاب القدرات والمهارات العالية من الضباط وصفّ الضباط في إدارة الحشود وتنظيم المشاة على مدار الساعة بما يسهم في إدارة منظومة الحج لهذا العام.

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