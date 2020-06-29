النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

جربته على جنود وتتطلع إلى السوق العالمية..روسيا تروج للقاح لكورونا

قالت: لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية ونخطط لإنهاء التجارب

تعدّ روسيا لتوريد لقاح خاص بها لفيروس كورونا إلى السوق العالمية، حيث أعلن جيشها اليوم عن نجاح تجربته على جنود متطوعين.


وذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا (النجم الأحمر) العسكرية الروسية: "لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية". وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية الشهر المقبل وفقًا لـ"الألمانية".


قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو مطلع الأسبوع إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة على المستوى العالمي.


وأفاد موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس بأن "روسيا مستعدة لتزويد السوق العالمية بوسائل العمل المباشر لمكافحة الفيروس، بما في ذلك أدوية علاج العاصفة السيتوكينية وأنظمة الفحص واللقاحات".


ودخلت روسيا في سباق مع الزمن لتطوير لقاح وتحسين علاجات الفيروس في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الحالات بها لتصبح ثالث أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالفيروس.


وكانت معظم الأقاليم في جميع أنحاء روسيا قد شهدت إغلاقًا ظل ساريًا حتى الأسابيع الأخيرة. وتم رفع هذه القيود التي دمرت الاقتصاد وسط انخفاض معدلات الإصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جربته على جنود وتتطلع إلى السوق العالمية..روسيا تروج للقاح لكورونا
سبق

تعدّ روسيا لتوريد لقاح خاص بها لفيروس كورونا إلى السوق العالمية، حيث أعلن جيشها اليوم عن نجاح تجربته على جنود متطوعين.


وذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا (النجم الأحمر) العسكرية الروسية: "لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية". وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية الشهر المقبل وفقًا لـ"الألمانية".


قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو مطلع الأسبوع إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة على المستوى العالمي.


وأفاد موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس بأن "روسيا مستعدة لتزويد السوق العالمية بوسائل العمل المباشر لمكافحة الفيروس، بما في ذلك أدوية علاج العاصفة السيتوكينية وأنظمة الفحص واللقاحات".


ودخلت روسيا في سباق مع الزمن لتطوير لقاح وتحسين علاجات الفيروس في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الحالات بها لتصبح ثالث أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالفيروس.


وكانت معظم الأقاليم في جميع أنحاء روسيا قد شهدت إغلاقًا ظل ساريًا حتى الأسابيع الأخيرة. وتم رفع هذه القيود التي دمرت الاقتصاد وسط انخفاض معدلات الإصابة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:52 PM

جربته على جنود وتتطلع إلى السوق العالمية..روسيا تروج للقاح لكورونا

قالت: لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية ونخطط لإنهاء التجارب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,135

تعدّ روسيا لتوريد لقاح خاص بها لفيروس كورونا إلى السوق العالمية، حيث أعلن جيشها اليوم عن نجاح تجربته على جنود متطوعين.


وذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا (النجم الأحمر) العسكرية الروسية: "لم تتم ملاحظة أي مضاعفات أو آثار جانبية". وتخطط روسيا لإنهاء التجارب السريرية بحلول نهاية الشهر المقبل وفقًا لـ"الألمانية".


قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو مطلع الأسبوع إن روسيا تستعد لبيع مثل هذه اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية ذات الصلة على المستوى العالمي.


وأفاد موراشكو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس بأن "روسيا مستعدة لتزويد السوق العالمية بوسائل العمل المباشر لمكافحة الفيروس، بما في ذلك أدوية علاج العاصفة السيتوكينية وأنظمة الفحص واللقاحات".


ودخلت روسيا في سباق مع الزمن لتطوير لقاح وتحسين علاجات الفيروس في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الحالات بها لتصبح ثالث أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


وسجلت روسيا أكثر من 640 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالفيروس.


وكانت معظم الأقاليم في جميع أنحاء روسيا قد شهدت إغلاقًا ظل ساريًا حتى الأسابيع الأخيرة. وتم رفع هذه القيود التي دمرت الاقتصاد وسط انخفاض معدلات الإصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة