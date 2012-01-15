النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجمعية السعودية لطب الأسنان تنظم المؤتمر العالمي في دورته الـ33

50 متحدثًا محليًّا وعالميًّا يشاركون خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان، يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2022م وحتى تاريخ 22/ 1/ 2022م، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضوريًّا بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من خمسين متحدثًا محليًّا وعالميًّا، خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة.

وتقام الدورة الـ33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، بشراكة علمية لكل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، إضافةً إلى شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك للأكاديميين في مجال طب الأسنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجمعية السعودية لطب الأسنان تنظم المؤتمر العالمي في دورته الـ33
سبق

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان، يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2022م وحتى تاريخ 22/ 1/ 2022م، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضوريًّا بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من خمسين متحدثًا محليًّا وعالميًّا، خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة.

وتقام الدورة الـ33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، بشراكة علمية لكل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، إضافةً إلى شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك للأكاديميين في مجال طب الأسنان.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:14 PM

الجمعية السعودية لطب الأسنان تنظم المؤتمر العالمي في دورته الـ33

50 متحدثًا محليًّا وعالميًّا يشاركون خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
461

تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان، يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2022م وحتى تاريخ 22/ 1/ 2022م، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضوريًّا بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من خمسين متحدثًا محليًّا وعالميًّا، خلال 20 ورشة عمل و50 محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة.

وتقام الدورة الـ33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة استراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، بشراكة علمية لكل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، إضافةً إلى شركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، ويتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان.

ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك للأكاديميين في مجال طب الأسنان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة