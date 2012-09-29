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في هذا الموعد يؤدي أول فوج العمرة بعد جائحة "كورونا".. 4 نقاط تجمع

بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة

يستعد المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر الجاري، لاستقبال أول فوج من المعتمرين، بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسية ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، أمس الأول، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

تطبيق اعتمرنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في هذا الموعد يؤدي أول فوج العمرة بعد جائحة "كورونا".. 4 نقاط تجمع
سبق

يستعد المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر الجاري، لاستقبال أول فوج من المعتمرين، بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسية ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، أمس الأول، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:43 AM

في هذا الموعد يؤدي أول فوج العمرة بعد جائحة "كورونا".. 4 نقاط تجمع

بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يستعد المسجد الحرام صبيحة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر الجاري، لاستقبال أول فوج من المعتمرين، بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة.

ومن المقرر أن يصل أول فوج يؤدي العمرة بعد جائحة كورونا، عند الساعة 12 صباحًا من يوم الأحد المقبل؛ وذلك طبقًا للمواعيد التي حددها تطبيق "اعتمرنا" عبر الأجهزة الذكية، والذي بدأ استقبال الراغبين لأداء العمرة بدءًا من اليوم العاشر من شهر صفر الجاري.

وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسية ونقاط التجمع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة برفقة المرافق الصحي.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في وقت سابق، عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا "؛ مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، أمس الأول، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى.

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