شراكة بين "LogiPoint" و"المخازن المتحدة" لبناء مستودع بمساحة 15 ألف م بجدة

وقعت شركتا "تمكين الخدمات اللوجستية" (LogiPoint)، و"المخازن المتحدة المحدودة" (UWC)، شراكة إستراتيجية؛ لبناء مستودع مخصص متعدد الاستخدام، على مساحة 15 ألف متر مربع، لصالح المخازن المتحدة، في قلب المدينة الصناعية الأولى بجدة. ومن المقرر أن يبنى المستودع الجديد في المنطقة اللوجستية التابعة لـ ""LogiPoint في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وسيتم تطوير المستودع "حسب الطلب"، وسيضم مساحة تخزين مغطاة بـ 12 ألف متر مربع، مزود بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، لخدمة جميع البضائع "المجمدة، المبردة، والجافة"، وهو ما سيُمكِّن شركة المخازن المتحدة المحدودة من تلبية احتياجات عملاء التخزين بدءًا من "اللحوم والدواجن، والمواد الغذائية، والمواد الخام للتصنيع". وقال الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint فاروق شيخ: "إن القطاع اللوجستي في المملكة يشهد تحولاً سريعًا، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير الأنظمة البيئية اللوجستية، التي تمكن من الكفاءة التشغيلية، والحد من نفايات سلسلة التوريد والتكاليف ذات الصلة"، مضيفًا أن "المنطقة اللوجستية (مدن الأولى)، تُعد نظامًا بيئيًا لوجستيًا قائمًا بذاته، وهو ما سيُسهم في تحقيق أهداف العملاء الطموحة من حيث السرعة والتميز التشغيلي". وذكر المدير التنفيذي لشركة المخازن المتحدة المحدودة، المهندس فتحي باعيسى، أن "القطاعين اللوجستي والصناعي يعدان توأمين من حيث تكامل الخدمات، خصوصًا أن التطور في النظام اللوجستي له أثر كبير في تقدم القطاع الصناعي"، وقال:"إن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تحولها إلى سلسلة توريد مستقبلية ومركز لوجستي عالمي". ويعد مشروع LogiPoint "المنطقة اللوجستية مدن الأولى" إحدى المنظومات المتكاملة للنقل والتخزين بمعايير عالمية بمساحة تبلغ 120,000 متر مربع تمكن مستخدمي المنطقة الصناعية من تحسين وتبسيط عملياتهم اللوجستية بالكامل. وتشمل البنية التحتية على 350 موقفًا للشاحنات وسيارات التوزيع وفرص بناء وتجهيز ورش إصلاح المعدات والشاحنات الخاصة بالمصانع، وفرص بناء مستودعات متخصصة للتخزين والتوزيع لخدمة المصانع الواقعة في المدن الصناعية وتسهيل عملياتها اللوجستية. يُشار إلى أن "LogiPoint" هي منصة لوجستية حاصلة على جوائز عالمية، مقرها جدة، وتُعد أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة، في حين أن المخازن المتحدة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في لوجستيات الطرف الثالث (3PL) المتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة في السوق السعودي.

شراكة بين "LogiPoint" و"المخازن المتحدة" لبناء مستودع بمساحة 15 ألف م بجدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-14 وقعت شركتا "تمكين الخدمات اللوجستية" (LogiPoint)، و"المخازن المتحدة المحدودة" (UWC)، شراكة إستراتيجية؛ لبناء مستودع مخصص متعدد الاستخدام، على مساحة 15 ألف متر مربع، لصالح المخازن المتحدة، في قلب المدينة الصناعية الأولى بجدة.



ومن المقرر أن يبنى المستودع الجديد في المنطقة اللوجستية التابعة لـ ""LogiPoint في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وسيتم تطوير المستودع "حسب الطلب"، وسيضم مساحة تخزين مغطاة بـ 12 ألف متر مربع، مزود بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، لخدمة جميع البضائع "المجمدة، المبردة، والجافة"، وهو ما سيُمكِّن شركة المخازن المتحدة المحدودة من تلبية احتياجات عملاء التخزين بدءًا من "اللحوم والدواجن، والمواد الغذائية، والمواد الخام للتصنيع".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint فاروق شيخ: "إن القطاع اللوجستي في المملكة يشهد تحولاً سريعًا، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير الأنظمة البيئية اللوجستية، التي تمكن من الكفاءة التشغيلية، والحد من نفايات سلسلة التوريد والتكاليف ذات الصلة"، مضيفًا أن "المنطقة اللوجستية (مدن الأولى)، تُعد نظامًا بيئيًا لوجستيًا قائمًا بذاته، وهو ما سيُسهم في تحقيق أهداف العملاء الطموحة من حيث السرعة والتميز التشغيلي".



وذكر المدير التنفيذي لشركة المخازن المتحدة المحدودة، المهندس فتحي باعيسى، أن "القطاعين اللوجستي والصناعي يعدان توأمين من حيث تكامل الخدمات، خصوصًا أن التطور في النظام اللوجستي له أثر كبير في تقدم القطاع الصناعي"، وقال:"إن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تحولها إلى سلسلة توريد مستقبلية ومركز لوجستي عالمي".



ويعد مشروع LogiPoint "المنطقة اللوجستية مدن الأولى" إحدى المنظومات المتكاملة للنقل والتخزين بمعايير عالمية بمساحة تبلغ 120,000 متر مربع تمكن مستخدمي المنطقة الصناعية من تحسين وتبسيط عملياتهم اللوجستية بالكامل.



وتشمل البنية التحتية على 350 موقفًا للشاحنات وسيارات التوزيع وفرص بناء وتجهيز ورش إصلاح المعدات والشاحنات الخاصة بالمصانع، وفرص بناء مستودعات متخصصة للتخزين والتوزيع لخدمة المصانع الواقعة في المدن الصناعية وتسهيل عملياتها اللوجستية.



يُشار إلى أن "LogiPoint" هي منصة لوجستية حاصلة على جوائز عالمية، مقرها جدة، وتُعد أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة، في حين أن المخازن المتحدة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في لوجستيات الطرف الثالث (3PL) المتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة في السوق السعودي.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442 11:48 PM

شراكة بين "LogiPoint" و"المخازن المتحدة" لبناء مستودع بمساحة 15 ألف م بجدة





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وقعت شركتا "تمكين الخدمات اللوجستية" (LogiPoint)، و"المخازن المتحدة المحدودة" (UWC)، شراكة إستراتيجية؛ لبناء مستودع مخصص متعدد الاستخدام، على مساحة 15 ألف متر مربع، لصالح المخازن المتحدة، في قلب المدينة الصناعية الأولى بجدة.



ومن المقرر أن يبنى المستودع الجديد في المنطقة اللوجستية التابعة لـ ""LogiPoint في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وسيتم تطوير المستودع "حسب الطلب"، وسيضم مساحة تخزين مغطاة بـ 12 ألف متر مربع، مزود بأحدث المواصفات والمعايير العالمية، لخدمة جميع البضائع "المجمدة، المبردة، والجافة"، وهو ما سيُمكِّن شركة المخازن المتحدة المحدودة من تلبية احتياجات عملاء التخزين بدءًا من "اللحوم والدواجن، والمواد الغذائية، والمواد الخام للتصنيع".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint فاروق شيخ: "إن القطاع اللوجستي في المملكة يشهد تحولاً سريعًا، في ظل الحاجة المتزايدة إلى تطوير الأنظمة البيئية اللوجستية، التي تمكن من الكفاءة التشغيلية، والحد من نفايات سلسلة التوريد والتكاليف ذات الصلة"، مضيفًا أن "المنطقة اللوجستية (مدن الأولى)، تُعد نظامًا بيئيًا لوجستيًا قائمًا بذاته، وهو ما سيُسهم في تحقيق أهداف العملاء الطموحة من حيث السرعة والتميز التشغيلي".



وذكر المدير التنفيذي لشركة المخازن المتحدة المحدودة، المهندس فتحي باعيسى، أن "القطاعين اللوجستي والصناعي يعدان توأمين من حيث تكامل الخدمات، خصوصًا أن التطور في النظام اللوجستي له أثر كبير في تقدم القطاع الصناعي"، وقال:"إن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تحولها إلى سلسلة توريد مستقبلية ومركز لوجستي عالمي".



ويعد مشروع LogiPoint "المنطقة اللوجستية مدن الأولى" إحدى المنظومات المتكاملة للنقل والتخزين بمعايير عالمية بمساحة تبلغ 120,000 متر مربع تمكن مستخدمي المنطقة الصناعية من تحسين وتبسيط عملياتهم اللوجستية بالكامل.



وتشمل البنية التحتية على 350 موقفًا للشاحنات وسيارات التوزيع وفرص بناء وتجهيز ورش إصلاح المعدات والشاحنات الخاصة بالمصانع، وفرص بناء مستودعات متخصصة للتخزين والتوزيع لخدمة المصانع الواقعة في المدن الصناعية وتسهيل عملياتها اللوجستية.



يُشار إلى أن "LogiPoint" هي منصة لوجستية حاصلة على جوائز عالمية، مقرها جدة، وتُعد أكبر مطور ومشغل للمناطق اللوجستية في المملكة، في حين أن المخازن المتحدة المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في لوجستيات الطرف الثالث (3PL) المتخصصة في تقديم الحلول اللوجستية المتخصصة في السوق السعودي.