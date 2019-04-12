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غادرا العزل الصحي.. السودان: شفاء حالتين من مصابي كورونا

مجمل حالات الاشتباه بالفيروس 270

كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.

فيروس كورونا الجديد

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غادرا العزل الصحي.. السودان: شفاء حالتين من مصابي كورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:19 PM

غادرا العزل الصحي.. السودان: شفاء حالتين من مصابي كورونا

مجمل حالات الاشتباه بالفيروس 270

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.

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