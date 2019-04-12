غادرا العزل الصحي.. السودان: شفاء حالتين من مصابي كورونا

كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.
كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.
فيروس كورونا الجديد
كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.
كشفت وزارة الصحة السودانية عن شفاء حالتين من مصابي كورونا بالسودان ومغادرتهما مركز العزل.
وأشارت إلى تسجيل 28 حالة اشتباه جديدة ليصبح مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا 270 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالبلاد.