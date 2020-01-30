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معجزة صينية في 7 أيام.. شاهد مستشفى مكافحة "كورونا" بعد افتتاحه

يضم 1000 سرير ومعد بكل التجهيزات الطبية

افتتحت السلطات الصينية، أمس، أول مستشفى لمكافحة فيروس "كورونا" في موقع بالقرب من مدينة "ووهان"، وذلك بعد سبعة أيام فقط من بدء العمل في بناء المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد بثت وسائل إعلام صينية أول فيديو للمستشفى عقب الانتهاء من بنائه وتجهيزه.

وقد قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل المبنى الفارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير، ومعد بكل التجهيزات الطبية.

وعقب الافتتاح، تم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس "كورونا" إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي في حوالي الساعة 10:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

واكتمل المشروع في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية، حسب ما ذكرت سلطة المدينة.

الصين فيروس كورونا الجديد مدينة ووهان

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معجزة صينية في 7 أيام.. شاهد مستشفى مكافحة "كورونا" بعد افتتاحه
سبق

افتتحت السلطات الصينية، أمس، أول مستشفى لمكافحة فيروس "كورونا" في موقع بالقرب من مدينة "ووهان"، وذلك بعد سبعة أيام فقط من بدء العمل في بناء المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد بثت وسائل إعلام صينية أول فيديو للمستشفى عقب الانتهاء من بنائه وتجهيزه.

وقد قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل المبنى الفارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير، ومعد بكل التجهيزات الطبية.

وعقب الافتتاح، تم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس "كورونا" إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي في حوالي الساعة 10:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

واكتمل المشروع في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية، حسب ما ذكرت سلطة المدينة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:15 AM

معجزة صينية في 7 أيام.. شاهد مستشفى مكافحة "كورونا" بعد افتتاحه

يضم 1000 سرير ومعد بكل التجهيزات الطبية

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أيمن حسن - الرياض
8
6,720

افتتحت السلطات الصينية، أمس، أول مستشفى لمكافحة فيروس "كورونا" في موقع بالقرب من مدينة "ووهان"، وذلك بعد سبعة أيام فقط من بدء العمل في بناء المستشفى.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد بثت وسائل إعلام صينية أول فيديو للمستشفى عقب الانتهاء من بنائه وتجهيزه.

وقد قضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل المبنى الفارغ إلى مرفق للطوارئ يضم 1000 سرير، ومعد بكل التجهيزات الطبية.

وعقب الافتتاح، تم نقل الدفعة الأولى من مرضى فيروس "كورونا" إلى المركز الطبي الإقليمي في جبل دابي في حوالي الساعة 10:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام المحلية.

واكتمل المشروع في غضون 48 ساعة بفضل الجهود المشتركة لموظفي شركات البناء وشركات المرافق وضباط الشرطة شبه العسكرية، حسب ما ذكرت سلطة المدينة.

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