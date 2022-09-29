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كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر

سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998615 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22187 حالة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1904022حالة.

قطر

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 120 مصاباً ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 234545 حالة.

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كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر
سبق

سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998615 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22187 حالة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1904022حالة.

قطر

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 120 مصاباً ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 234545 حالة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
05:32 PM

كورونا.. العراق يسجل 2401 إصابة جديدة و94 حالة بقطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998615 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 22187 حالة، فيما تم تسجيل 3795 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1904022حالة.

قطر

سجلت قطر خلال الساعات الـ24 الماضية 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 120 مصاباً ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 234545 حالة.

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