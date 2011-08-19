وزير التعليم: "93%" من طلاب التعليم العام حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح و"37%" حصلوا على جرعتين
في التعليم الجامعي 85% أخذوا جرعة واحدة و"59%" جرعتين
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت نسبتهم في التعليم العام "93%"، ومن حصل على جرعتين "37%".
وتابع الوزير: أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة فبلغت نسبتهم "85%"، ومن حصل على جرعتين "59%"، ونتوقّع زيادة هذه النسب مستقبلًا.
وقال انه تم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية.
وزير التعليم: "93%" من طلاب التعليم العام حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح و"37%" حصلوا على جرعتين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-19
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت نسبتهم في التعليم العام "93%"، ومن حصل على جرعتين "37%".
وتابع الوزير: أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة فبلغت نسبتهم "85%"، ومن حصل على جرعتين "59%"، ونتوقّع زيادة هذه النسب مستقبلًا.
وقال انه تم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:09 PM
وزير التعليم: "93%" من طلاب التعليم العام حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح و"37%" حصلوا على جرعتين
في التعليم الجامعي 85% أخذوا جرعة واحدة و"59%" جرعتين
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: إن الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت نسبتهم في التعليم العام "93%"، ومن حصل على جرعتين "37%".
وتابع الوزير: أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة فبلغت نسبتهم "85%"، ومن حصل على جرعتين "59%"، ونتوقّع زيادة هذه النسب مستقبلًا.
وقال انه تم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية.