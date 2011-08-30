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"الفيصلي" يقنص "الوحدة ويجدّد آماله في حجز مقعد آسيوي

نجح الفيصلي مساء اليوم في الحفاظ على آماله في حجز مقعد آسيوي بعدما اقترب كثيرًا من الوحدة الذي يحتلّ المركز الرابع عقب فوزه عليه.

وفاز الفيصلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الفيصلي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد أشرف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف اللاعب غليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

الوحدة استطاع تقليص النتيجة بهدف عن طريق لاعبه لويزينهو في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 45، فيما بقي الوحدة عند رصيده السابق 46 في المركز الرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصلي" يقنص "الوحدة ويجدّد آماله في حجز مقعد آسيوي
سبق

نجح الفيصلي مساء اليوم في الحفاظ على آماله في حجز مقعد آسيوي بعدما اقترب كثيرًا من الوحدة الذي يحتلّ المركز الرابع عقب فوزه عليه.

وفاز الفيصلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الفيصلي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد أشرف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف اللاعب غليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

الوحدة استطاع تقليص النتيجة بهدف عن طريق لاعبه لويزينهو في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 45، فيما بقي الوحدة عند رصيده السابق 46 في المركز الرابع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:11 PM

"الفيصلي" يقنص "الوحدة ويجدّد آماله في حجز مقعد آسيوي

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محمد السيّد - الرياض
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نجح الفيصلي مساء اليوم في الحفاظ على آماله في حجز مقعد آسيوي بعدما اقترب كثيرًا من الوحدة الذي يحتلّ المركز الرابع عقب فوزه عليه.

وفاز الفيصلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كان الفيصلي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه أحمد أشرف في الدقيقة 29، قبل أن يضيف اللاعب غليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

الوحدة استطاع تقليص النتيجة بهدف عن طريق لاعبه لويزينهو في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 45، فيما بقي الوحدة عند رصيده السابق 46 في المركز الرابع.

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