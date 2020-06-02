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باستخدام الرغاوي.. مدني رابغ يسيطر على حريق اندلع بمحطة وقود تحت الصيانة

القرني: سجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع تم نقله للمستشفى

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ على حريق اندلع بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد،
وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بالمحافظة من إخماد الحريق الذي نشب في خزاني وقود بالمحطة.
‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت اليوم بلاغاً عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.
‏وأضاف على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في خزانين بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.
وتابع: باشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار للمواقع المجاورة، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وباشر فريق التحقيق وفرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

الدفاع المدني محافظة رابغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باستخدام الرغاوي.. مدني رابغ يسيطر على حريق اندلع بمحطة وقود تحت الصيانة
سبق

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ على حريق اندلع بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد،
وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بالمحافظة من إخماد الحريق الذي نشب في خزاني وقود بالمحطة.
‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت اليوم بلاغاً عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.
‏وأضاف على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في خزانين بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.
وتابع: باشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار للمواقع المجاورة، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وباشر فريق التحقيق وفرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:15 PM

باستخدام الرغاوي.. مدني رابغ يسيطر على حريق اندلع بمحطة وقود تحت الصيانة

القرني: سجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع تم نقله للمستشفى

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عبدالله الراجحي - جدة
0
958

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ على حريق اندلع بخزانات وقود بمحطة تحت التجديد،
وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بالمحافظة من إخماد الحريق الذي نشب في خزاني وقود بالمحطة.
‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت اليوم بلاغاً عن وجود حريق بمحطة وقود بحي الجود.
‏وأضاف على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في خزانين بمحطة وقود خارج الخدمة بسبب أعمال الصيانة والتجديد.
وتابع: باشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه دون الانتشار للمواقع المجاورة، وسجلت حالة إصابة طفيفة واحدة لمقيم عربي في العقد الرابع من العمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وباشر فريق التحقيق وفرق السلامة والإشراف الوقائي عملهم بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.

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