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أمير الباحة يبحث المحافظة على الأراضي العامة

خلال رئاسته اجتماع لجان التعديات بالمنطقة

رأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، اجتماع لجان التعديات بالمنطقة، في إطار المحافظة على الأراضي العامة ومنع الإحداث عليها.

وقال: إن منطقة الباحة تحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- فضلاً عن الإمكانات والمقومات السياحية وطبيعة الأرض ذات الخصائص المختلفة والامتداد الجغرافي المتنوع.

وأكد ضرورة التعاون الإيجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك، باعتبار أن المسؤولية تقع على الجميع، وبنظرة تكاملية وشاملة تهدف إلى معالجة السلبيات، وتعزيز الجوانب الإيجابية؛ لتحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات المميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.

وحث أمير الباحة على البدء بتفعيل الدور الرقابي للأراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة إنهاء المعاملات ومنع الإحداثات وإزالتها نظاماً، ومراجعة الإجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الآليات المناسبة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يبحث المحافظة على الأراضي العامة
سبق

رأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، اجتماع لجان التعديات بالمنطقة، في إطار المحافظة على الأراضي العامة ومنع الإحداث عليها.

وقال: إن منطقة الباحة تحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- فضلاً عن الإمكانات والمقومات السياحية وطبيعة الأرض ذات الخصائص المختلفة والامتداد الجغرافي المتنوع.

وأكد ضرورة التعاون الإيجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك، باعتبار أن المسؤولية تقع على الجميع، وبنظرة تكاملية وشاملة تهدف إلى معالجة السلبيات، وتعزيز الجوانب الإيجابية؛ لتحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات المميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.

وحث أمير الباحة على البدء بتفعيل الدور الرقابي للأراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة إنهاء المعاملات ومنع الإحداثات وإزالتها نظاماً، ومراجعة الإجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الآليات المناسبة لذلك.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:38 PM

أمير الباحة يبحث المحافظة على الأراضي العامة

خلال رئاسته اجتماع لجان التعديات بالمنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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رأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، اجتماع لجان التعديات بالمنطقة، في إطار المحافظة على الأراضي العامة ومنع الإحداث عليها.

وقال: إن منطقة الباحة تحظى برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- فضلاً عن الإمكانات والمقومات السياحية وطبيعة الأرض ذات الخصائص المختلفة والامتداد الجغرافي المتنوع.

وأكد ضرورة التعاون الإيجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك، باعتبار أن المسؤولية تقع على الجميع، وبنظرة تكاملية وشاملة تهدف إلى معالجة السلبيات، وتعزيز الجوانب الإيجابية؛ لتحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات المميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.

وحث أمير الباحة على البدء بتفعيل الدور الرقابي للأراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة إنهاء المعاملات ومنع الإحداثات وإزالتها نظاماً، ومراجعة الإجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الآليات المناسبة لذلك.

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