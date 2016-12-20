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ضمت مراكز لقاح.. 5 آلاف جولة فجائية ورقابية للتأكد من الاحترازات بالشرقية

حصاد لمتابعات دورية في 30 يومًا وعبر فِرَق "الصحة" التي تتولى مهام التفتيش

نفّذت "صحة الشرقية"، 5114 جولة رقابية خلال شهر نوفمبر 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث شملت الجولات الرقابية مستشفيات ومجمعات صحية وصيدليات ومراكز لقاح.

يُذكر أن "الصحة" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهميةً بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فِرَق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم (937).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمت مراكز لقاح.. 5 آلاف جولة فجائية ورقابية للتأكد من الاحترازات بالشرقية
سبق

نفّذت "صحة الشرقية"، 5114 جولة رقابية خلال شهر نوفمبر 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث شملت الجولات الرقابية مستشفيات ومجمعات صحية وصيدليات ومراكز لقاح.

يُذكر أن "الصحة" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهميةً بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فِرَق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم (937).

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:53 AM

ضمت مراكز لقاح.. 5 آلاف جولة فجائية ورقابية للتأكد من الاحترازات بالشرقية

حصاد لمتابعات دورية في 30 يومًا وعبر فِرَق "الصحة" التي تتولى مهام التفتيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت "صحة الشرقية"، 5114 جولة رقابية خلال شهر نوفمبر 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث شملت الجولات الرقابية مستشفيات ومجمعات صحية وصيدليات ومراكز لقاح.

يُذكر أن "الصحة" تولي جانب الرقابة والتفتيش أهميةً بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فِرَق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم (937).

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

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